Mladá vodička BMW (20) na D1 prekvapila aj policajtov: VIDEO bezohľadnej jazdy! Po zastavení zaplakala

BRATISLAVA - Mladá vodička prekročila povolenú rýchlosť viac než dvojnásobne, keď sa v nedeľu popoludní rútila smerom do Bratislavy. Polícia zverejnila video z bezohľadnej jazdy a upozorňuje, že takéto správanie ohrozuje všetkých účastníkov cestnej premávky.
Bratislavskí dopravní policajti opäť riešili prípad extrémne rýchlej jazdy na diaľnici D1. Iba 20‑ročná vodička vozidla BMW sa v nedeľu (18. 1.) krátko pred 14.00 h rútila smerom do Bratislavy rýchlosťou 181 km/h v úseku, kde je povolených maximálne 80 km/h. Mladá žena tak prekročila rýchlosť viac než dvojnásobne. "Za túto rýchlu jazdu jej policajti uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur," informovala bratislavská krajská polícia, ktorá zverejnila krátke video z bezohľadnej jazdy.
Polícia opakovane upozorňuje, že podobné správanie ohrozuje nielen samotného vodiča, ale aj všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky. Zodpovedná jazda je základom bezpečnosti na cestách.