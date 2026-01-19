Začiatok roka 2026 má pre Tinu trpkú príchuť: Za 16 dní zomreli jej 3 milované osoby

BRATISLAVA - Smrť moderátora Marcela „Osťa“ Osztasa (†37) zasiahla nielen slovenský šoubiznis, ale aj jeho najbližších priateľov. Speváčka Tina sa s bolesťou vyrovnáva verejne a úprimne. Ako však priznala, zasiahli ju aj ďalšie rany.
Smrť moderátora Marcela "Osťa" Osztasa otriasla celým slovenským šoubiznisom. Osťovou kamarátkou bola aj speváčka Tina, ktorú jeho rýchly odchod veľmi zasiahol. „Plačeme. Doma všetci od rána plačeme, objímame sa, plačeme a sme ticho. Bože môj, Marcel, ako ťa moja rodina miluje… Naša scéna sa navždy zmení. Odišiel jej symbol. Tmel, ktorý spájal všetkých. Nás aj vás, aj nás s vami… Pojítko, ktoré tvorilo sieť, aby to fungovalo. Pomáhal, prepájal, zabával, tvoril. Hocičo sa dialo, Osťo bol ten, kto sa to snažil urovnať. Taký bol. Osťa mal každý rád. Osťo, milujem ťa! Nájdi cestu domov. Ďakujem ti za všetko," napísala v deň jeho odchodu Tina.
Na začiatku roka 2026 ju však nezasiahla len jedna smutná správa, ale rovno dve. „Rok 26 sme začali pohrebom v rodine. Krátko na to odišiel bratranec. 36 hodín po ňom odišiel Osťo. Buďme na seba dobrí. Nič to nestojí a zakaždým to kľudne môže byť úplne poslednýkrát," priznala smutne. Na sociálnej sieti venovala včera aj ďalšie slová Osťovi. „Čau Osťo! Tak už je to deň 3. Odkedy si ťa pamätám, si vymýšľal, tvoril, niekam si smeroval, ale nikto z nás nevie presne, čo bolo TO, čo si chcel v živote dosiahnuť. Chcem len povedať, že si myslím, že to, čo si mal v pláne dosiahnuť, je asi tak desatina z toho, čo si v skutočnosti dosiahol," vyjadrila sa.
„Keď si odišiel, priestor ožil nekonečným množstvom vyznaní. Nie RIP. Nie „budeš nám chýbať“. Ale dlhé príbehy ľudí, ktorým si zmenil život, pomohol, ktorí majú s tebou silné zážitky, situácie, na ktoré sa nezabúda. Vety, odstavce plné lásky, veci, ktoré mnohým došli až po tom, čo tu nie si," vyznala sa z pocitov Tina. Podľa jej slov doslova ovplyvnil generáciu a vytváral si medziľudské vzťahy, ktoré sú v týchto dňoch veľmi citeľné.
„Smrť mladého človeka je zbytočná. Je to tak. Ale myslím, že po tom všetkom, predsa len by sme mali skúsiť nájsť aspoň kúsok hlbšieho zmyslu skrz teba, aplikovať ho vo svojich životoch a precítiť dotyk pointy, že nikto nie je nesmrteľný. Na každého príde rad. Veď od dňa narodenia umierame. Ale medzi tými dvomi dňami môžeme urobiť pre seba, pre okolie, pre tento svet viac, ako si myslíme," pokračovala.
„Ostávaš pripomienkou, že môžem spomaliť, ale môžem aj robiť veci, ktoré sa mi síce nechce, ale urobia mi fakt dobre. Lebo sú ľudia, čo už nemôžu. Aj keby sa im chcelo. A tiež, že rozhodne nemusím robiť veci, ktoré už nie sú v súlade s mojím presvedčením. Že aké sú dôležité osobné hranice a tiež, koho si púšťame do života a s kým trávime ten vzácny čas. A že som jediné, čo mám. Všetko ostatné je dar, požehnanie a bonus," dodala. Celé jej vyjadrenie nájdete nižšie.