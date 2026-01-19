Störe povedal Trumpovi, že Nobelovu cenu udeľuje Nobelov výbor, nie nórska vláda

OSLO - Nórsky premiér Jonas Gahr Störe povedal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že vláda Nórska nemá nič spoločné s udeľovaním Nobelovej ceny za mier. Oznámil to vo vyhlásení zverejnenom v pondelok po tom, čo mu Trump v liste napísal, že „už necíti povinnosť myslieť výlučne na mier“, pretože Nórsko mu neudelilo Nobelovu cenu. Informuje o tom portál Euronews.
Störe vo vyhlásení tvrdí, že pokiaľ ide o Nobelovu cenu za mier, jasne vysvetlil - aj americkému prezidentovi - čo je podľa jeho slov všeobecne známe: „cenu udeľuje nezávislý Nobelov výbor, nie nórska vláda“. Šéf Bieleho domu opakovane vyhlásil, že si zaslúži Nobelovu cenu za mier, ktorú však v roku 2025 získala líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová. Tá vo štvrtok vo Washingtone odovzdala Trumpovi svoju medailu Nobelovej ceny za mier.
Trump v liste adresovanom nórskemu premiérovi kritizoval Nórsko, pretože mu toto prestížne ocenenie neudelilo. „Vzhľadom na to, že sa vaša krajina rozhodla neudeliť mi Nobelovu cenu za mier za zastavenie ôsmich vojen, už necítim povinnosť myslieť výlučne na mier, hoci ten bude vždy prevažovať, ale teraz môžem premýšľať o tom, čo je dobré a vhodné pre Spojené štáty americké,“ napísal.
Dostal správu od Trumpa
Störe uviedol, že dostal správu od Trumpa po tom, čo ho kontaktoval so žiadosťou o telefonát, aby mu vyjadril nesúhlas Nórska s rozhodnutím USA uvaliť clá na európskych spojencov - vrátane Nórska - v súvislosti s ich podporou Grónska. Trump v sobotu pohrozil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.
„Pozícia Nórska v súvislosti s Grónskom je jasná. Grónsko je súčasťou Dánskeho kráľovstva a Nórsko plne podporuje Dánske kráľovstvo v tejto záležitosti. Taktiež podporujeme, že NATO zodpovedným prístupom podniká kroky na posilnenie a bezpečnosti a stability v Arktíde,“ uviedol Störe vo svojom vyhlásení. Pre Trumpove hrozby súvisiace s Grónskom sa lídri členských krajín Európskej únie vo štvrtok večer zídu na mimoriadnom summite v Bruseli.