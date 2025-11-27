Čierna Hora robí veľké pokroky v európskej integrácii, uviedol Blanár

BRATISLAVA - Čierna Hora robí veľké pokroky v európskej integrácii. Slovensko jej cieľ stať sa členskou krajinou Únie do roku 2028 plne podporuje. SR zorganizuje zasadnutie skupiny Priateľov západného Balkánu v prvej polovici budúceho roka. Na tlačovej konferencii po rokovaní s čiernohorským podpredsedom vlády pre zahraničné a európske záležitosti Filipom Ivanovičom to vyhlásil minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD).
„Môžem informovať, že slovenská spoločnosť aj na základe prieskumu, ktorý urobil Eurobarometer, podporuje členstvo Čiernej Hory. Viac ako 65 percent obyvateľov podporuje členstvo Čiernej Hory, čo je jasným signálom, že politika, ktorú sme zvolili pre západný Balkán, a v tomto prípade aj pre Čiernu Horu, je veľmi pozitívne vnímaná,“ myslí si minister.
Blanár poznamenal, že krajiny majú dobré politické vzťahy, čo sa pokúsia pretaviť aj do ďalšej ekonomickej spolupráce. „Preto som ponúkol pánovi podpredsedovi vlády, aby sme pokračovali v rokovaní tretieho zasadnutia spoločnej medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu,“ uviedol.
Podľa Ivanoviča je veľmi dôležité, že Slovensko, ktoré si procesom integrácie prešlo, zdieľa svoje poznatky s Čiernou Horou. Potvrdil, že vzťahy krajín sú na dobrej úrovni a kľúčový rozvoj podľa jeho slov môže nastať v oblasti infraštruktúry. Potvrdil odhodlanie krajiny stať sa súčasťou Európskej únie do roku 2028.