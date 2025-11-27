Slovensko nadviazalo diplomatické styky so Stredoafrickou republikou

LUANDA/BRATISLAVA - Na summite Európskej únie (EÚ) a Africkej únie (AÚ) v angolskej Luande Slovenská republika oficiálne nadviazala diplomatické vzťahy so Stredoafrickou republikou (SAR). Ide o poslednú krajinu Afriky, s ktorou Slovensko doposiaľ nemalo formálne diplomatické styky. Spoločné komuniké podpísali počas summitu predseda vlády SR Robert Fico a stredoafrická ministerka zahraničných vecí Sylvie Baupo-Témonová. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR).
„V histórii našej samostatnej štátnosti sa slovenskej diplomacii týmto okamihom podarilo prepojiť Slovensko s celým africkým kontinentom. Tento krok je preto významným míľnikom suverénnej zahraničnej politiky vlády Slovenskej republiky, ktorá potvrdzuje silný význam orientácie na všetky svetové strany,“ vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Začiatok konštruktívneho partnerstva
Nadviazanie diplomatických vzťahov so SAR podľa MZVaEZ predstavuje začiatok nového, konštruktívneho partnerstva, ktoré prehĺbi vzájomné kontakty medzi Európou a Afrikou. Otvorí tiež ďalšie možnosti hospodárskej spolupráce a Slovensku umožní lepšie reagovať na aktuálne výzvy globálneho Juhu.
SR podľa Blanára nadväzuje na tradíciu zahraničnej politiky bývalého Československa, ktoré malo v Afrike jednu z najsilnejších diplomatických prítomností. Šéf slovenskej diplomacie podotkol, že cieľom súčasnej vlády je rozvíjať spoluprácu predovšetkým s krajinami Indopacifiku a globálneho Juhu a využiť príležitosti, ktoré ponúkajú. Pripomenul, že SR otvára v tomto priestore šesť nových veľvyslanectiev - v Austrálii, Alžírsku, Etiópii, na Filipínach, v Malajzii a Tanzánii.
Premiér vystúpil na summite
V hlavnom meste Angoly sa 24. a 25. novembra uskutočnil 7. summit EÚ a AÚ. Predseda vlády SR Fico počas neho vystúpil v paneli venovanom mieru a bezpečnosti, kde zdôraznil podporu efektívneho multilateralizmu a posilňovaniu vzťahov s africkými partnermi na princípe otvorenosti, rovnosti a historicky dobrých vzťahov.
Účasť Slovenska na najvyššej úrovni potvrdzuje dlhodobý záujem SR o rozvoj strategického partnerstva s africkými krajinami a zároveň poskytuje priestor na prehĺbenie vzájomnej spolupráce, čo je dôležité aj pri získavaní podpory pre slovenskú kandidatúru na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 – 2029, uviedlo MZVaEZ.