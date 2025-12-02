Juraj Blanár odcestuje do Bruselu na zasadnutie NATO

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje v stredu (3. 12.) pracovný program v Bruseli, na ktorom bude zastupovať Slovensko na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO). Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Hlavnými témami budú posilňovanie kolektívnej obrany spojencov, perspektívy mierového riešenia konfliktu na Ukrajine vrátane pomoci Kyjevu, ako aj spolupráca s indopacifickými partnermi či situácia na západnom Balkáne. Súčasťou programu bude tiež pracovný obed Rady NATO - Ukrajina s účasťou vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaji Kallasovej.
V rámci pracovného programu v Bruseli absolvuje Blanár tiež bilaterálne rokovanie s námestníkom ministra zahraničných vecí Spojených štátov amerických Christopherom Landauom.