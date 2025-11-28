Kto pôjde do dôchodku v roku 2026? Sociálna poisťovňa zverejnila PREHĽAD: Rozhodujú deti aj mesiac narodenia

BRATISLAVA – Dôchodkový vek v roku 2026 ostáva bez zmien. Do penzie zamieria poistenci narodení v rokoch 1962 až 1964, pričom rozhodujúci je nielen mesiac narodenia, ale aj počet vychovaných detí. Sociálna poisťovňa zverejnila prehľadné tabuľky, ktoré určujú presný termín dovŕšenia dôchodkového veku.
Systém dôchodkového veku zostáva aj v roku 2026 stabilný. Pre ročníky narodené po 31. decembri 1966 platí automat naviazaný na strednú dĺžku dožitia, no poistenci narodení pred rokom 1968 už majú svoj dôchodkový vek presne určený. Sociálna poisťovňa zverejnila prehľad ročníkov 1962 až 1964, ktorí dovŕšia dôchodkový vek v roku 2026.
Dôchodkový vek poistencov narodených v rokoch 1962 až 1964 sa v roku 2026 odvíja od dvoch faktorov – počtu vychovaných detí a mesiaca narodenia. Prehľad uvádza, kedy jednotlivé skupiny dovŕšia dôchodkový vek:
Dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1967 je už známy
Od 1. júla 2025 je známy a platný dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1967 a ich dôchodkový vek je 64 rokov a jeden mesiac. Tento dôchodkový vek bol stanovený vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2025 Z. z., ktorou sa zverejnil neupravený všeobecný dôchodkový vek a ustanovil sa všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1967.
Dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1968
V roku 2026 sa vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky stanoví dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1968.
Znižovanie dôchodkového veku za výchovu dieťaťa
Naďalej platí, že aj po zvyšovaní dôchodkového veku a naviazaní na tzv. automat podľa strednej dĺžky dožitia, dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval dieťa, bude znížený o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne o 18 mesiacov, ak vychoval tri alebo viac detí.