Je to OFICIÁLNE, dôchodky budú v roku 2026 vyššie! Rozhodla o tom TÁTO hodnota

BRATISLAVA - Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná pre rok 2026 bude 19,7633 eura. Ako prvý informáciu priniesol ekonomický expert Jozef Mihál a informáciu oficiálne zverejnila aj Sociálna poisťovňa. Podľa Mihála sa tak potvrdil doterajší predpoklad, že o starobný dôchodok je výhodnejšie požiadať až od 2. januára 2026.
Na výšku penzie vplýva nielen počet odpracovaných rokov a výška príjmu, ale aj priemerné mzdy a s tým súvisiaca aktuálna dôchodková hodnota. Ide o jednu zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku, informuje Sociálna poisťovňa. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Aktuálna dôchodková hodnota sa tak každý rok mení.
"Sociálna poisťovňa stanovila aktuálnu dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2026 do 31. decembra 2026 na 19,7633 eura," informovala v utorok hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. "Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2026, použije sa dôchodková hodnota 19,7633 eura," vysvetľuje Kontúr.
Ako sa hodnota vypočítava
"Dôchodková hodnota platná v roku 2026 je daná ako dôchodková hodnota platná v roku 2025, navýšená o index určený ako 95 % z podielu priemernej mesačnej mzdy zistenej za tretí štvrťrok roka 2025 a priemernej mesačnej mzdy zistenej za tretí štvrťrok roka 2024," uvádza Mihál. Pripomína, že priemerná mesačná mzda zistená za tretí štvrťrok roka 2024 bola 1484 eur, za tretí štvrťrok roka 2025 bola 1569 eur. "Ide teda o medziročný nárast o 5,7 %," hovorí Mihál.
Mihálov výpočet ADH 2026
18,7434 € x (1 + (1569 € / 1484 € - 1) x 0,95 = 18,7434 € x 1,0544137 = 19,7633 €
Výsledná ADH sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor, vyplýva z § 65 ods. 4 zákona o sociálnom poistení.
Výhodnejšie je požiadať o dôchodok v roku 2026
Ekonomický expert už v novembri priniesol odhad, že výška ADH bude 19,8 eura. V tejto súvislosti sa pozrel na to, či je výhodnejšie požiadať o dôchodok ešte tento rok alebo počkať do budúceho roka. Mihál odporúča počkať na rok 2026.
"Pretože medziročný nárast ADH 2025 vs. 2026 je o 5,44 % a valorizácia dôchodkov priznaných v roku 2025 bola 2,1 % platí, že výhodnejšie je požiadať o dôchodok až v roku 2026," potvrdzuje po zverejnení dôchodkovej hodnoty Mihál. "Z dôvodu porovnania týchto parametrov bude suma dôchodku priznaného až v roku 2026 o (5,44 % - 2,1 %) o 3,34 % vyššia," približuje.