Veľký prehľad o 13. dôchodkoch: Na účty cinknú už o pár dní! POZRITE SI, kedy, kto a koľko dostane

BRATISLAVA – Seniorov čaká už o pár dní koncoročný darček – štát im aj tento rok vyplatí 13. dôchodky, nezmenila to ani potreba konsolidovať verejné financie. Prinášame vám prehľad, koľko a kedy jednotliví poberatelia dostanú.
Sociálna poisťovňa uviedla, že nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu v decembri 2025 bude mať poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2025 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku.
„Sumy 13. dôchodku budú priemerné mesačné sumy jednotlivých druhov dôchodkov na účely 13. dôchodku vykázané Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok 2024. Ak bude takáto priemerná suma dôchodku nižšia ako 300 eur, výška 13. dôchodku bude 300 eur,“ vysvetlili.
Presné sumy si môžete pozrieť v tabuľke:
„Poberateľovi starobného alebo predčasného starobného dôchodku, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa osobitného predpisu alebo podľa medzinárodnej zmluvy (čiastkový dôchodok) sa suma 13. dôchodku určí ako súčin sumy 13. dôchodku (t. j. sumy 667,30 eur) a koeficientu určeného ako podiel počtu rokov dôchodkového poistenia získaného podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a čísla 10,“ dodala Sociálna poisťovňa.
Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok automaticky, takže oň nemusíte žiadať. „O priznaní 13. dôchodku sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie. Písomné rozhodnutie sa vyhotovuje poberateľovi čiastkového dôchodku, ktorému sa 13. dôchodok vyplatí v sume nižšej, ako je suma 667,30 eur,“ dodali.
„13. dôchodok sa vyplatí v decembri 2025, ak je dôchodok v Slovenskej republike poukazovaný v hotovosti na pošte, na účet v banke alebo hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb,“ vysvetlili.
V prípade, ak je dôchodok poukazovaný do cudziny pravidelne vopred mesačne, 13. dôchodok sa vyplatí v decembri 2025. Ak je vyplácaný v trojmesačných lehotách, 13. dôchodok sa vyplatí v deň splatnosti dôchodku za posledný štvrťrok roku 2025, t. j. v januári 2026.
Dodali tiež, že pri súbehu nárokov na výplatu dvoch alebo viacerých 13. dôchodkov, sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. 13. dôchodok nepatrí k dôchodku manželky.