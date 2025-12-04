Referenčná suma pre výplatu TOHTO dôchodku sa ZVÝŠI: Pozrite, akú minimálnu výšku penzie musíte mať

BRATISLAVA - Referenčná suma pre výplatu dôchodku z II. dôchodkového piliera na rok 2026 je stanovená vo výške 702,30 eura. Podmienky výplaty starobného dôchodku z II. piliera zostávajú v roku 2026 rovnaké ako dosiaľ. Taktiež sa nemení sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a zostáva na úrovni 4 %. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
Referenčná suma na rok 2026 je 702,30 eura
Referenčná suma pre výplatu dôchodku z II. dôchodkového piliera budúci rok porastie. "Na rok 2026 je stanovená vo výške 702,30 eura," informuje Kontúr. Referenčná suma bola v tomto roku 684,10 eura a ide tak o medziročné navýšenie o 18,20 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z I. dôchodkového piliera. Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. dôchodkového piliera) formou programového výberu.
Programový výber z II. piliera sa uskutočňuje prostredníctvom dohody, v ktorej si sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. "Jedinou podmienkou programového výberu pritom je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, musí byť vyšší ako referenčná suma," približuje Kontúr. V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2026 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne prevyšujúcom sumu 702,30 eura, bude môcť požiadať príslušnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.
Hovorca SP v tejto súvislosti pripomína, že v minulosti sa mali meniť podmienky výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia, napr. išlo najmä o obmedzenie, resp. zdanenie čerpania starobného dôchodku z II. piliera formou programového výberu, v rámci ktorého je možné požiadať o jednorazové vyplatenie nasporenej sumy. Novela zákona však posunula účinnosť týchto zmien na 1. január 2029.
"V prípade záujmu sporiteľa o jednorazový výber celej sumy nasporených príspevkov tak bude možné využiť túto formu starobného dôchodku z II. piliera aj pri žiadosti spísanej v roku 2026 pri splnení podmienky referenčnej sumy platnej v danom kalendárnom roku," vysvetľuje Kontúr. V praxi to znamená, že aj keď sporiteľ spíše žiadosť o dôchodok z II. piliera pred koncom roka 2026, pričom ponukový list s ponukami dôchodku z II. piliera a možnosťami jeho čerpania mu bude vyhotovený v roku 2027, bude môcť požiadať aj o jednorazové vyplatenie nasporenej sumy príspevkov bez jeho zdanenia, či iného obmedzenia, ak bude spĺňať podmienku referenčnej sumy platnej v roku 2027.
Sadzba príspevkov zostáva na úrovni 4 %
Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) sa v roku 2026 nemení a zostáva na úrovni 4 %. "Znamená to, že od 1. januára 2026 budú zamestnávatelia za zamestnanca, ktorý je sporiteľom v II. pilieri, odvádzať príspevky do II. dôchodkového piliera vo výške 4 % jeho vymeriavacieho základu (hrubej mzdy)," opisuje Kontúr a dodáva, že do II. dôchodkového piliera si k 30. novembru 2025 odvádzalo príspevky 2 047 068 sporiteľov.
Hovorca SP informuje, že Sociálna poisťovňa vypočítava a postupuje povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie na osobné dôchodkové účty sporiteľov v príslušných fondoch v dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS) na mesačnej báze z vymeriavacieho základu zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby vo výške 4 % z vymeriavacieho základu na dôchodkové poistenie. Táto sadzba je platná od 1. januára 2024.