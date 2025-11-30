Poslanci sa opäť zídu: Na programe schôdze je odvolávanie ministra dopravy Ráža aj transformácia ÚOO

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu netradične už v pondelok (1. 12.). Od 10.00 h majú na programe mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Jeho odchod žiada opozícia najmä v súvislosti so železničnými nešťastiami z posledných týždňov. Ak nebudú poslanci uznášaniaschopní, rokovanie bude v pondelok pokračovať programom riadnej 43. schôdze. Vrátiť by sa tak mali k rokovaniu o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.
Takmer celý uplynulý rokovací týždeň sa parlament venoval návrhu vlády zmeniť ÚOO na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Rokuje o ňom v skrátenom legislatívnom konaní. Do rozpravy sa hlásili najmä opoziční poslanci. Zákon je v prvom čítaní. K ďalším bodom schôdze sa zatiaľ parlament nedostal. Na programe ich ostáva stále približne 150. Okrem štandardných návrhov sú to aj zákony, ktoré vetoval prezident Peter Pellegrini, napríklad novelu zákona o hazarde.
Parlament má na stole aj ďalší návrh, ktorý chce vláda prebrať v zrýchlenom režime. Ide o novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež sa má do Trestného zákona opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku. Následne by sa mal parlament vrátiť k novele zákona o Environmentálnom fonde. Na predošlej schôdzi si schválili, že o nej budú rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
archívne video
Poslanci majú opäť prerokovať novelu zákona o hazarde, pretože hlava štátu im ju vrátila. Prezident odmieta celú novelu, považuje ju za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci. NR SR má prebrať aj vetovaný zákon o tzv. covidových amnestiách. Rokovať sa o ňom malo ešte v júni.
Parlament má na programe aj opozičné návrhy na odvolanie ministrov i návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde, ktorý bol predložený ešte v januári. Opozícia chce odvolať ministrov Matúša Šutaja Eštoka, Kamila Šaška (obaja Hlas-SD), Tomáša Tarabu (nominant SNS), Roberta Kaliňáka (Smer-SD) či ministerku Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS). Najnovšie pribudol i návrh na odvolanie ministra Samuela Migaľa (nezávislý). Návrhy na odvolanie by sa mali prerokovať 3. decembra.
Koaličné aj opozičné návrhy v parlamente
V parlamente je aj koaličný návrh na zvýšenie počtu košických mestských poslancov. SNS chce pretransformovať Radu pre mediálne služby na Národný mediálny úrad. Poslanci by mali takisto schváliť koaličný návrh na úpravu rokovacieho poriadku NR SR.
Aj opozícia má na programe množstvo návrhov. Hnutie Slovensko chce napríklad zákaz reklám na alkohol a hazard v dennom vysielaní. SaS opätovne predložila novelu Ústavy SR, vďaka ktorej by sa zakotvilo členstvo SR v EÚ a NATO. KDH chce jednou zo svojich noviel zabrániť objednávaniu na vyšetrenie za poplatok. PS takisto navrhlo viacero zmien, medzi nimi úpravy pri procese výberu a menovania šéfa Slovenskej informačnej služby. Okrem zákonov žiada opozícia prijať aj viacero uznesení.