Rušenie kľúčového úradu sa protiví viacerým autoritám: DESIATKY z nich spísali protest, vláda zákonom berie ochranu!

BRATISLAVA - Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) sa zrejme po iniciatíve vládnej koalície čoskoro stane minulosťou a nahradí ho nový. Kroky, ktoré však k tomuto rozhodnutiu viedli, sa protivia odbornej a aj laickej verejnosti. Teraz sa už ozývajú aj domáce a zahraničné autority.

O ich proteste na sociálnej sieti informovala Nadácia Zastavme korupciu. Ide dovedna o 28 organizácií z celého sveta, ktoré podpísali otvorený list vláde. Úrad sa dostal do nevôle vlády po tom, ako sa medializovalo viacero sporov medzi ním a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD), ktorý ho teraz zákonom v pléne parlamentu navrhuje zrušiť a nahradiť novým (pochopiteľne, aj s novým vedením).

Hrozí problém aj zo strany únie

Signatári v liste kritizujú rušenie úradu. "Zákon výrazne zužuje možnosti získania zákonnej ochrany pri nahlásení korupcie. Výsledok bude väčšie rozkrádanie našich spoločných peňazí. Okrem toho nám hrozia pokuty, keďže zákon je v rozpore so smernicou EÚ," skonštatovala nadácia.

Zákon podľa nich už kritizovali desiatky slovenských aj zahraničných inštitúcií. "Koalícia však ďalej slepo presadzuje svoje zámery," dodala nadácia a vyzvala poslancov, aby zohľadnili kritiku:

  • Generálneho prokurátora SR
  • Európskej komisie
  • Protimonopolného úradu
  • Slovenskej advokátskej komory
  • Viac ako 50 právnych expertov vrátane bývalých sudcov Ústavného súdu SR, ombudsmanky či súčasných vedení slovenských právnických fakúlt
  • Iniciatívy Firmy spolu
  • Asociácie priemyselných zväzov a dopravy
  • Iniciatívy za právny štát
  • Oznamovateľov korupcie
  • Slovak Compliance Circle
  • The Whistleblowing International Network
  • European Whistleblowing Institute
  • Transparency International Ireland
  • Human Rights Law Centre Whistleblower Project (Australia)
  • Pištaljka (Serbia)
  • Transparency International (International)
  • Association "Resource Aarhus center in BiH" Sarajevo
  • GLOBALEAKS
  • Transparencia por Colombia
  • Centre for Free Expression (Canada)
  • Transparency International Australia
  • Transparency International Italia
  • Oživení - Whistleblowing Center (Czech Republic)
  • Transparency International EU
  • Free Press Unlimited (Netherlands)
  • The Good Lobby (Europe)
  • Transparency International Bulgaria
  • Protect (United Kingdom)
  • Pro Publico (Europe)
  • Platform to Protect Whistleblowers in Africa (PPLAAF)
  • Daphne Caruana Galizia Foundation (Malta)
  • Blueprint for Free Speech (International)
  • Anti-Corruption Academy Foundation
  • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
  • Civil Liberties Union for Europe
  • Government Accountability Project
  • Climate Whistleblowers
  • RECLAIM
  • Reporters Without Borders
  • Artistic Freedom Initiative
Viac o téme: Zrušenie Nadácia Zastavme korupciu Úrad na ochranu oznamovateľov ÚOO
