Rušenie kľúčového úradu sa protiví viacerým autoritám: DESIATKY z nich spísali protest, vláda zákonom berie ochranu!

BRATISLAVA - Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) sa zrejme po iniciatíve vládnej koalície čoskoro stane minulosťou a nahradí ho nový. Kroky, ktoré však k tomuto rozhodnutiu viedli, sa protivia odbornej a aj laickej verejnosti. Teraz sa už ozývajú aj domáce a zahraničné autority.
archívne video
O ich proteste na sociálnej sieti informovala Nadácia Zastavme korupciu. Ide dovedna o 28 organizácií z celého sveta, ktoré podpísali otvorený list vláde. Úrad sa dostal do nevôle vlády po tom, ako sa medializovalo viacero sporov medzi ním a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD), ktorý ho teraz zákonom v pléne parlamentu navrhuje zrušiť a nahradiť novým (pochopiteľne, aj s novým vedením).
Hrozí problém aj zo strany únie
Signatári v liste kritizujú rušenie úradu. "Zákon výrazne zužuje možnosti získania zákonnej ochrany pri nahlásení korupcie. Výsledok bude väčšie rozkrádanie našich spoločných peňazí. Okrem toho nám hrozia pokuty, keďže zákon je v rozpore so smernicou EÚ," skonštatovala nadácia.
Zákon podľa nich už kritizovali desiatky slovenských aj zahraničných inštitúcií. "Koalícia však ďalej slepo presadzuje svoje zámery," dodala nadácia a vyzvala poslancov, aby zohľadnili kritiku:
- Generálneho prokurátora SR
- Európskej komisie
- Protimonopolného úradu
- Slovenskej advokátskej komory
- Viac ako 50 právnych expertov vrátane bývalých sudcov Ústavného súdu SR, ombudsmanky či súčasných vedení slovenských právnických fakúlt
- Iniciatívy Firmy spolu
- Asociácie priemyselných zväzov a dopravy
- Iniciatívy za právny štát
- Oznamovateľov korupcie
- Slovak Compliance Circle
- The Whistleblowing International Network
- European Whistleblowing Institute
- Transparency International Ireland
- Human Rights Law Centre Whistleblower Project (Australia)
- Pištaljka (Serbia)
- Transparency International (International)
- Association "Resource Aarhus center in BiH" Sarajevo
- GLOBALEAKS
- Transparencia por Colombia
- Centre for Free Expression (Canada)
- Transparency International Australia
- Transparency International Italia
- Oživení - Whistleblowing Center (Czech Republic)
- Transparency International EU
- Free Press Unlimited (Netherlands)
- The Good Lobby (Europe)
- Transparency International Bulgaria
- Protect (United Kingdom)
- Pro Publico (Europe)
- Platform to Protect Whistleblowers in Africa (PPLAAF)
- Daphne Caruana Galizia Foundation (Malta)
- Blueprint for Free Speech (International)
- Anti-Corruption Academy Foundation
- European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
- Civil Liberties Union for Europe
- Government Accountability Project
- Climate Whistleblowers
- RECLAIM
- Reporters Without Borders
- Artistic Freedom Initiative