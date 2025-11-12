Odporná ohavnosť v hlavnom meste: Starý chlap (67) vlákal mladé dievčatko do výťahu, do ruky jej dal ...

PRAHA - Pražskí policajti majú plné ruky s objasnením hrozného prípadu, kde došlo k sexuálnemu obťažovaniu len deväťročného dievčatka. Kroky a činy muža sledovali pomocou kamerových záznamov a teraz prosia verejnosť o pomoc.
Polícia Českej republiky o prípade informovali na sociálnej sieti. "Kriminalisti v sobotu zadržali 67-ročného muža, ktorý ľsťou vylákal deväťročné dievča do výťahu, kde jej do rúk vložil svoj penis. Vyhodnotením kamerových záznamov zistili, že sa s nimi, v čase skutku, nachádzal vo výťahu aj jeden svedok o barlách v žltej bunde, ktorého potrebujú kriminalisti k celej veci vypočuť," informovala polícia v statuse.
Pri tejto príležitosti zverejnili kamerové zábery.
Svedok môže celý prípad objasniť
Nižšie sa nachádza aj záber muža, ktorý by mohol do celého prípadu vniesť viac svetla.
Obvinený muž si dievčinu vyhliadol na autobusovej zastávke v Olbrachtovej ulici v Prahe 4 a potom ju prenasledoval až ku schodisku k obchodnému domu. Tam ju vylákal až do výťahu, v ktorom spoločne vyšli na štvrté poschodie. Muž však zistil, že sa vo vnútri nachádza kamera, a tak počkal až do posledného poschodia.
Príchod polície bol otázkou času
Po tom, ako vystúpili, ju odviedol ju do nákladového výťahu, kde kamera už nie je. "V priebehu jazdy dole jej na svojom mobilnom telefóne ukázal porno, pričom jej do ruky vložil svoj obnažený penis. Vystrašenému dievčaťu sa našťastie podarilo v dolnom podlaží z výťahu vystúpiť a z jeho blízkosti utiecť. Prípad si okamžite prevzali kriminalisti z 3. oddelenia, ktorí zaistili kamerové záznamy a začali po mužovi pátrať. Rozsiahlou operatívne pátracou činnosťou sa podozrivému dostali veľmi skoro na stopu a následne ho zadržali," informovala polícia.
V čase skutku sa mal vo výťahu nachádzať aj jeden svedok s barlami. Kriminalisti ho chcú teraz k celej veci vypočuť. "Pokiaľ sa na priloženej fotografii spoznal, alebo viete, o koho ide, volajte prosím linku 158. Nie je vylúčené, že sa obvinený muž (na fotografiách so zacenzurovanou tvárou) dopustil aj ďalších skutkov, a preto teda, ak ste sa s obdobným konaním stretli, navštívte prosím najbližšiu pobočku polície," dodali.
Súd nevyhovel prokurátorovi, muža vyšetrujú na slobode
Detektívi 67-ročného muža obvinili z trestného činu sexuálneho útoku, za čo mu v prípade odsúdenia hrozí až 12-ročný pobyt za mrežami. Detektívi podali prokurátorovi návrh na vzatie obvineného do väzby. Ten návrh akceptoval, ale súd žiadosti prokurátora nevyhovel, a tak je obvinený vyšetrovaný na slobode.