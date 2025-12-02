Ranný chaos v Bratislave: Vodiči stoja v dlhých kolónach! Na viacerých úsekoch hlásia až polhodinové zdržania

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Vodiči si v utorok ráno počkajú v kolónach vo viacerých častiach Bratislavy. Na niektorých miestach musia počítať až s polhodinovým zdržaním. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
Polhodinová kolóna je na nábreží pred Mostom SNP smerom z bratislavskej Karlovej Vsi, a tiež na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca. Viac ako polhodinu stratia vodiči na Trnavskej ceste v Bratislave za križovatkou s Tomášikovou smerom do centra.