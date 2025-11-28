Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Nákupný ošiaľ láka podvodníkov: Polícia aj experti varujú, na TOTO si dávajte počas Black Friday POZOR!

BRATISLAVA – Black Friday je opäť tu a spolu s masívnymi zľavami stúpa aj počet podvodných kampaní, falošných e-shopov a klamlivých ponúk. Polícia, NBÚ aj odborníci na kyberbezpečnosť upozorňujú, že podvodníci vyhľadávajú práve toto obdobie, keď sú zákazníci pod časovým tlakom a častejšie nakupujú online. Cielia na bežných nakupujúcich aj na ľudí hľadajúcich lacné letenky a last-minute ponuky.

Polícia zaznamenala zvýšený výskyt falošných reklám, ktoré smerujú používateľov na klony známych e-shopov. Tie sa často líšia len minimálne — v adrese stačí jedno písmenko navyše. Lákadlom sú podľa policajtov príliš vysoké zľavy. „Oficiálni predajcovia dodržiavajú podobnú cenovú politiku,“ upozornila polícia.

Spozornieť treba, ak ide o neznámy e-shop alebo ak nepôsobí dôveryhodne. „Najmä ak nemá poriadne informácie o sebe samom,“ skonštatovali policajti s tým, že poriadny internetový obchod musí mať uvedenú adresu, kontakt i recenzie.

Pozor si treba dávať aj pri nákupoch, pri ktorých e-shopy umožňujú len platbu prevodom vopred. „V žiadnom prípade neposielajte platbu cez odkaz zaslaný do SMS, alebo phishing v podobe emailovej prílohy, ktorá sa zobrazí ako kód alebo webstránka v prehliadači,“ pripomenula polícia. Eviduje totiž prípady, pri ktorých klient nevedomky spolupracoval s podvodníkom. Následkom je vybielený účet a sťažené možnosti získať financie späť z dôvodu ich opakovaného prevodu do zahraničia, a to najmä mimo krajín EÚ.

 
 

Overujte stránky aj recenzie

Národný bezpečnostný úrad tiež odporúča venovať pozornosť recenziám, najmä tým negatívnym, ktoré môžu odhaliť neseriózne praktiky. Platba kartou je bežnou formou online nákupov, no dbajte na to, aby prebiehala cez zabezpečenú platobnú bránu. Ak nakupujete často, odporúča sa používať špeciálnu kartu s obmedzeným zostatkom alebo jednorazové virtuálne platobné karty, ktoré zvyšujú bezpečnosť transakcií. Seriózne internetové obchody navyše nikdy nevyžadujú viac osobných údajov, ako je nevyhnutné na doručenie tovaru. 

Ak od vás stránka žiada citlivé informácie, ako sú rodné číslo či číslo občianskeho preukazu, je pravdepodobné, že ide o podvod. Ďalším spôsobom, ako odhaliť podvod, je zistiť vek domény. Ak bola doména registrovaná len krátko pred výpredajmi, ide o podozrivý znak. Tieto informácie môžete získať prostredníctvom nástrojov ako whois.net.

Falošné letenky, „zrušené lety“ aj nebezpečné aplikácie

Majiteľ cestovnej kancelárie DAKA, David Gavaľa, upozorňuje, že veľmi rýchlo rastie v Európe nový typ podvodu, pri ktorom obete dostávajú falošné e-maily a SMS o zrušených letoch s výzvou na okamžité „prebookovanie“. Odkazy vedú na falošné platobné brány alebo falošné chaty zákazníckeho servisu.

Jedným z najnebezpečnejších mechanizmov, ktorý sa šíri, sú letenky kúpené na ukradnuté kreditné karty. Podvodníci zakúpia reálne letenky cez odcudzené údaje a následne ich predávajú za „polovičné ceny“ cez profesionálne vyzerajúce weby či sociálne siete. Obete dostanú skutočné e-lístky, no keď skutočný majiteľ karty nahlási podvod, letenka je zrušená.

Ďalším fenoménom Black Friday sú falošné aplikácie. V predvianočnom období pribúdajú škodlivé „sviatočné“ dovolenkové aplikácie a odborníci upozorňujú, že ich v tomto čase bude ešte oveľa viac. Na prvý pohľad sú neškodné a lákavé. „Na sociálnej sieti sa vám ukáže ponuka na lacnú letenku, ubytovanie a prenájom auta. Vyzýva vás na stiahnutie aplikácie a vtedy by ste mali spozornieť,“ hovorí David Gavaľa.

