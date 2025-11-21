Piatok21. november 2025, meniny má Elvíra, zajtra Cecília

Odborníci v USA sú pobúrení zmenami na webe CDC: Spájajú očkovanie s autizmom

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) aktualizovalo svoju oficiálnu webovú stránku a pridalo na ňu text, ktorý podkopáva vedecky podložený konsenzus, že očkovanie nespôsobuje autizmus, informovala agentúra AFP. Odborná verejnosť v USA tento krok veľmi ostro kritizuje.

Webová stránka CDC o očkovaní a autizme predtým uvádzala, že vedecké štúdie nepreukazujú „žiadnu súvislosť medzi očkovaním a rozvojom poruchy autistického spektra.“ Odvolávala sa pritom na súbor kvalitných výskumov vrátane štúdie samotnej CDC z roku 2013. Tento text odráža lekársky a vedecký konsenzus vrátane usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Na webovej stránke CDC sa však teraz píše, že „tvrdenie ‚očkovania nespôsobujú autizmus‘ nie je založené na dôkazoch, pretože štúdie nevylúčili možnosť, že očkovanie dojčiat spôsobuje autizmus.“

Revidované znenie textu na webe CDC obviňuje zdravotnícke orgány z „ignorovania“ výskumu podporujúceho súvislosť medzi očkovaním a autizmom a pripomína, že americké ministerstvo zdravotníctva „spustilo komplexné prehodnotenie príčin autizmu“. Téza spájajúca aplikovanie vakcíny proti osýpkam, mumpsu a rubeole (MMR) s autizmom pochádza z chybnej štúdie publikovanej v roku 1998, ktorá bola neskôr stiahnutá pre zahrnutie sfalšovaných údajov. Jej výsledky neboli zopakované a následný výskum ich vyvracia.

Kritika sa ozvala aj z radov CDC

Úpravy webovej stránky CDC sa stretli s hnevom, strachom a obavami zo strany vedcov a ďalších osobností verejného zdravotníctva v USA, ktorí roky bojujú proti takýmto nepravdivým informáciám. Kritika sa ozvala aj z radov zamestnancov samotnej CDC. „Zamestnanci sú veľmi znepokojení a rozrušení zo všetkého, čo sa deje okolo očkovania,“ povedal pre agentúru AFP člen odborov CDC, ktorý požiadal o anonymitu zo strachu z odvety.

Riaditeľka Centra pre excelentnosť vo výskume autizmu na Bostonskej univerzite Helen Tager-Flusbergová označila tieto zmeny za „veľmi znepokojujúce“. „Mám pocit, akoby sme sa vracali do temného stredoveku, akoby sme podkopávali vedu tým, že ju spájame s politickými programami ľudí,“ povedala Tager-Flusbergová a vyjadrila obavy z výrazného nárastu detských chorôb osýpky, mumps a rubeola. Bývalý riaditeľ oddelenia CDC zameraného na imunizáciu a respiračné choroby Demetre Daskalakis, ktorý začiatkom tohto roka na protest odstúpil z funkcie, prostredníctvom sociálnych sietí jednoznačne odkázal: „NEDÔVERUJTE TEJTO AGENTÚRE (CDC).“

Prezidentka Americkej komory pediatrov Susan Kresslyová vyzvala CDC, aby „prestalo plytvať vládnymi zdrojmi na šírenie falošných tvrdení, ktoré zasievajú pochybnosti o jednom z najlepších nástrojov, aké máme na udržanie zdravia a prosperity detí: rutinnom očkovaní.“ Poukázala na „40 vysokokvalitných štúdií“ a povedala, že „záver je jasný a jednoznačný: Neexistuje žiadna súvislosť medzi očkovaním a autizmom.“ Antivaxerská nezisková organizácia Children's Health Defense však medzičasom pochválila revidovaný obsah na webovej stránke CDC. Generálna riaditeľka tejto organizácie Mary Hollandová sa za to na sieti X poďakovala osobitne ministrovi zdravotníctva USA Robertovi F. Kennedymu, ktorý túto neziskovú organizáciu založil a istý čas aj viedol.

Viac o téme: OčkovanieWebAutizmusCDCAmerické Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Izrael neumožnil dovoz základných
Izrael neumožnil dovoz základných tovarov do Gazy: Chýba aj viac ako milión injekcií na očkovanie detí v Gaze
Zahraničné
Kardiológ v ambulancii pacientku
Išla na kontrolu ku kardiológovi a odniesla si očkovanie proti chrípke
Dobre vedieť
Obrovský problém s očkovaním:
Obrovský problém s očkovaním: Chýbajú vakcíny proti žltačke pre deti! Rodičia môžu skúsiť za hranicami
Domáce
Žltačka typu A naďalej
Žltačka typu A naďalej úraduje: Hygienici nariadili očkovanie v útulku pre bezdomovcov
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľká SPOVEĎ Tiny o deťoch: Budúcnosť Aničky je jasná! Leo sa ZMENIL
Veľká SPOVEĎ Tiny o deťoch: Budúcnosť Aničky je jasná! Leo sa ZMENIL
Prominenti
Slovenskí herci sa na záchode v SND poriadne odviazali: Prišiel SBS-kár a... To je TRAPAS!
Slovenskí herci sa na záchode v SND poriadne odviazali: Prišiel SBS-kár a... To je TRAPAS!
Prominenti
Populárna značka Slovákov zaznamenala ďalší úspešný rok: Ako je to s cenami tovaru?
Populárna značka Slovákov zaznamenala ďalší úspešný rok: Ako je to s cenami tovaru?
Správy

Domáce správy

FOTO NEUVERITEĽNÉ Ďalší útok na
NEUVERITEĽNÉ Ďalší útok na bankomat: Polícia je v pohotovosti, pokojné ticho na východe prerušil rachot!
Domáce
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Veľká odstávka slovenskej banky:
Veľká odstávka slovenskej banky: Masívny výpadok služieb, nebudú fungovať karty ani George! Vieme kedy
Domáce
Bojnice čakajú v roku 2026 veľké investície: Sú odkázané aj na úver a eurofondy
Bojnice čakajú v roku 2026 veľké investície: Sú odkázané aj na úver a eurofondy
Krásno nad Kysucou

Zahraničné

Odborníci v USA sú
Odborníci v USA sú pobúrení zmenami na webe CDC: Spájajú očkovanie s autizmom
Zahraničné
FOTO Panika na konferencii COP30
Panika na konferencii COP30 v Brazílii: FOTO Vypukol požiar! Celý areál evakuovali
Zahraničné
Kuba v problémoch: Epidémia
Kuba v problémoch: Epidémia sa vymkla spod kontroly! Vyše 47-tisíc nových nakazených len za týždeň
Zahraničné
María Corina Machadová
Venezuela varuje: Machadová bude osobou na úteku, ak odcestuje do Osla po Nobelovu cenu
Zahraničné

Prominenti

Spencer Lofranco vo filme
Šokujúca SMRŤ iba 33-ročného herca: Príčinu vyšetruje POLÍCIA!
Zahraniční prominenti
Tina
Veľká SPOVEĎ Tiny o deťoch: Budúcnosť Aničky je jasná! Leo sa ZMENIL
Domáci prominenti
Magda Vášáryová s dcérou
Silné slová Magdy Vášáryovej: Otvorene o blížiacom sa konci! Ľudia zostali v šoku...
Domáci prominenti
Najobsadzovanejší slovenský (ne)herec: Určite
Najobsadzovanejší slovenský (ne)herec: Určite ho poznáte aj vy!
Osobnosti

Zaujímavosti

Adolf Hitler
Hitlerove temné tajomstvá ODHALENÉ: Bol SEXUÁLNE paralyzovaný a stále PANIC! Mohla viesť jeho frustrácia ku genocíde?
Zaujímavosti
Zázračná MODRÁ TABLETKA nemusí
Zázračná MODRÁ TABLETKA nemusí pomôcť už len pánom! Vedci prišli s prekvapivým objavom: Siahnete po nej aj pri TOMTO
Zaujímavosti
Poklady pre črevá, krv
Poklady pre črevá, krv aj imunitu: Toto jedzte teraz na jeseň!
vysetrenie.sk
Extravagantná učiteľka pobláznila sociálne
Učiteľka matematiky valcuje internet: Jej VIDEÁ trhajú rekordy a outfity šokujú rodičov! Žiaci nevedia, kam skôr pozerať
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Budeme si automaticky sporiť na dôchodok aj v treťom pilieri? Európska komisia navrhuje zmeny pre celú úniu!
Budeme si automaticky sporiť na dôchodok aj v treťom pilieri? Európska komisia navrhuje zmeny pre celú úniu!
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
V Košiciach spustili národný superpočítač za vyše 20 miliónov: Na čo sa bude Perun používať? (foto)
V Košiciach spustili národný superpočítač za vyše 20 miliónov: Na čo sa bude Perun používať? (foto)
Slováci stále zaostávajú vo finančnom bohatstve: Brzdí nás láska k hotovosti a k nehnuteľnostiam!
Slováci stále zaostávajú vo finančnom bohatstve: Brzdí nás láska k hotovosti a k nehnuteľnostiam!

Varenie a recepty

Vianočné čokoládové trubičky. Sú tak dobré, že ich budete robiť aj po sviatkoch.
Vianočné čokoládové trubičky. Sú tak dobré, že ich budete robiť aj po sviatkoch.
Jesenné dobroty z jabĺk a orechov. Pripravte si dezerty, ktoré urobia aj z obyčajného dňa sviatok.
Jesenné dobroty z jabĺk a orechov. Pripravte si dezerty, ktoré urobia aj z obyčajného dňa sviatok.
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Rady a tipy
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Rady a tipy

Šport

VIDEO Ovečkin bleskovo potrestal vylúčenie Slafkovského, Montreal schytal doma osemgólový prídel
VIDEO Ovečkin bleskovo potrestal vylúčenie Slafkovského, Montreal schytal doma osemgólový prídel
NHL
Kosovo pred barážou so Slovenskom srší sebavedomím: Som presvedčený, že prvý krok zvládneme
Kosovo pred barážou so Slovenskom srší sebavedomím: Som presvedčený, že prvý krok zvládneme
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Futbalový reprezentant prišiel o zápasy národného tímu: Za všetko mohli vyprané nohavice!
Futbalový reprezentant prišiel o zápasy národného tímu: Za všetko mohli vyprané nohavice!
Reprezentácia
Súper Česka sníva o barážovom finále, fanúšikovia vykúpili letenky: V Prahe sa môže stať čokoľvek
Súper Česka sníva o barážovom finále, fanúšikovia vykúpili letenky: V Prahe sa môže stať čokoľvek
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Doprava
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Dovolenka a Choroba
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Prostredie práce
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Prostredie práce
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Netflix sa pred koncom novembra zbláznil. Chystá nálož filmov a seriálov, ktoré stoja za pozretie
Netflix sa pred koncom novembra zbláznil. Chystá nálož filmov a seriálov, ktoré stoja za pozretie
Filmy a seriály
Obávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšie
Obávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšie
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Slovensko zaplavila nová vlna SMS podvodov. Poisťovňa upozorňuje: „Toto nie sú správy od nás!
AKTUÁLNE: Slovensko zaplavila nová vlna SMS podvodov. Poisťovňa upozorňuje: „Toto nie sú správy od nás!
Bezpečnosť
Operátor O2 oslavuje obrovský úspech: Stal sa najväčším operátorom na Slovensku
Operátor O2 oslavuje obrovský úspech: Stal sa najväčším operátorom na Slovensku
Operátori

Bývanie

Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu

Pre kutilov

Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 vecí o tanečnici Veronike Prieložnej, ktoré ste nevedeli: Nie je to len o sexy tele a tancovaní pre Ushera
Slovenské celebrity
5 vecí o tanečnici Veronike Prieložnej, ktoré ste nevedeli: Nie je to len o sexy tele a tancovaní pre Ushera
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
NEUVERITEĽNÉ Ďalší útok na
Domáce
NEUVERITEĽNÉ Ďalší útok na bankomat: Polícia je v pohotovosti, pokojné ticho na východe prerušil rachot!
Večná otázka vyriešená: Čo
Zahraničné
Večná otázka vyriešená: Čo je zdravšie maslo alebo rastlinný tuk? Vedci v tom majú jasno
MIMORIADNY ONLINE Tajný americký
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Tajný americký mierový plán šokuje: Ukrajina má odovzdať Donbas a USA sľubujú reakciu ako pri útoku na NATO!
Donald Trump
Zahraničné
Trump urobil niečo nečakané: K TOMUTO sa priznal! A stihol ešte aj uraziť Američanov

Ďalšie zo Zoznamu