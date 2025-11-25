Finančný systém na Slovensku ostáva napriek neistote stabilný

BRATISLAVA - Finančný systém na Slovensku stojí na pevných základoch, aj keď okolité prostredie ostáva zdrojom pretrvávajúcich rizík. Globálna ekonomika prechádza obdobím obchodného napätia, geopolitickej neistoty a spomaľujúceho sa rastu. Aj keď slovenské banky, podniky a domácnosti doň vstupujú z pomerne dobrých pozícií, vývoj v externom prostredí a jeho vplyv na finančný sektor si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Vyplýva to z aktuálnej Správy o finančnej stabilite k novembru 2025, ktorú v utorok na tlačovej konferencii prezentovali predstavitelia Národnej banky Slovenska (NBS).
„Pokiaľ sa pozeráme na geopolitické riziká, na globálnu ekonomiku, prevláda tu veľa neistoty a tak isto, keď sa pozeráme na domácu ekonomiku, vidíme tu pomalší rast. Toto sú všetko veci, ktoré finančnú stabilitu môžu v budúcom období ovplyvňovať. Pokiaľ však ide o pozíciu našich domácností, našich bánk, tá je veľmi dobrá. Vychádza nám z toho úvaha, že aj tieto náročnejšie obdobia by naše domácnosti a podniky mali zvládnuť,“ zhodnotil člen Bankovej rady a výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability NBS Vladimír Dvořáček.
V oblasti priemyslu sa v lete situácia zhoršila
Poukázal na to, že v oblasti priemyslu sa v lete situácia zhoršila. August priniesol podnikom pokles objednávok, tržieb aj exportu a ani september a október neboli silné mesiace. „V dôsledku slabšieho ekonomického rastu podniky, ale aj domácností čaká pomerne neisté obdobie a možno naozaj tie nízkopríjmové domácnosti a slabšie podniky budú mať väčšie problémy so splácaním svojich úverov. Zatiaľ to však na číslach nevidíme a podiel nesplácaných úverov sa drží na takých minimách, ako sme ich videli aj v minulosti,“ zdôraznil odborník.
Bankový sektor je podľa neho silným pilierom slovenskej ekonomiky. Banky naďalej dosahujú stabilné zisky. „Bol tam prechodne nižší rast, ktorý bol spôsobený bankovým odvodom. Zisk a rast zisku vidíme stabilný aj do budúceho obdobia, aj keď stále ziskovosť a návratnosť kapitálu slovenského bankového sektora nedosahuje európsku úroveň, len pomaličky sa k nej približuje,“ priblížil Dvořáček. Aj ďalšie ukazovatele bankového sektora sú podľa neho na veľmi dobrej úrovni, či už ide o ich kapitál alebo likviditu.
V oblasti poisťovníctva vníma NBS pozitívne trendy. „Vidíme tam nárast ziskovosti, ktorý ale prichádza najmä z oblasti neživotného poistenia. V oblasti životného poistenia je situácia o niečo horšia,“ zhodnotil Dvořáček. Pozitívny vývoj a silný rastový trend je aj v oblasti dôchodkových a podielových fondov. Zároveň však upozornil, že tieto investície budú citlivé na výkyvy na svetových trhoch. Centrálna banka podľa člena jej Bankovej rady už dlhšie obdobie nemá dôvod meniť nastavenie svojej makroprudenciálnej politiky. „Takto to predpokladáme aj do budúcnosti. Aj pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sú nastavené vo vzťahu k dlžníkom, a tak isto aj proticyklický kapitálový vankúš,“ doplnil Dvořáček.