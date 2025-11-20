Ministerstvo investícií a samosprávy diskutovali o čerpaní Fondu na spravodlivú transformáciu

PRIEVIDZA - Hornonitrianske samosprávy opäť upozornili na pomalé čerpanie Fondu na spravodlivú transformáciu, na štvrtkovej konferencii v Prievidzi Otvorený dialóg o spravodlivej transformácii skloňovali i administratívne zaťaženie vo vyhlásených výzvach. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR na konferencii deklarovalo snahu zrýchliť procesy.
„Samosprávy sú veľmi znepokojené implementáciou Fondu na spravodlivú transformáciu. V súčasnosti, po takmer troch rokoch existencie fondu, máme vyčerpané dve alebo päť percent z neho. Vyvoláva to obavy z toho, že budú na konci obdobia zbytočné realokácie a nedostane sa na projekty, ktoré boli dlhodobo plánované a pripravované, sú v zásobníkoch alebo sú priamo podané v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok (NFP),“ povedala Lenka Ilčíková z organizácie Priatelia Zeme - CEPA.
Pomalé čerpanie
Mestá a obce sa podľa nej zhodli, že za pomalé čerpanie môže kombinácia rôznych problémov, často sa však objavoval apel na MIRRI, aby schvaľovalo dohodnuté a pripravené žiadosti o NFP. Handlovská samospráva rieši zdroje na rozvoj mesta z Fondu na spravodlivú transformáciu už od roku 2019, povedala primátorka Silvia Grúberová, podľa ktorej má mesto projekty má pripravené a viaceré už implementuje. „My sme na najvyššej úrovni premeškali možno tri až štyri roky. Pokiaľ sa mestá a obce poctivo pripravovali, formulovali svoje požiadavky, spracovávali svoje projekty, bolo tzv. hluché obdobie, ktoré trvalo tri roky. To nám oddialilo všetko, čo sme chceli dosiahnuť,“ skonštatovala Grúberová.
Mnohé výzvy už medzičasom podľa nej vyhlásili, sú však aj také, ktoré boli prerušené a nie je to pozitívne. „Jednak nečerpáme a jednak nepomáhame regiónu,“ zdôraznila a podotkla, že aktuálne nastavenie na príslušných odboroch MIRRI SR hodnotí pozitívne. Zástupcovia MIRRI na podujatí deklarovali snahu zrýchliť procesy, v nasledujúcom období sa podľa nich počíta i s vyhlásením ďalších výziev, ktoré budú zamerané na coworkingové centrá, zapojenie mládeže do procesu transformácie, podporu spolupráce medzi malými a strednými podnikmi a odbornými školami. V prvom kvartáli budúceho roka to bude opätovná výzva na podporu verejnej dopravy s nulovými emisiami.
Alokovaných 459,02 milióna eur
Vo Fonde na spravodlivú transformáciu má štát alokovaných 459,02 milióna eur, vyhlásené výzvy sú v objeme 85,59 percenta z celkovej alokácie, kontrahovanie je na úrovni 47,21 percenta a čerpanie na úrovni 6,09 percenta alokácie, vyplýva z materiálu MIRRI SR o Programe Slovensko, ktorý na svojom rokovaní v stredu (19. 11.) schválila vláda SR.
Najväčšou alokáciou disponuje práve MIRRI, ktoré v materiáli poukázalo na extrémne nízke čerpanie na úrovni 4,56 milióna eur, čo je menej ako dve percentá z pridelenej alokácie. Rezort upozornil, že na základe aktuálneho stavu implementácie fondu hrozí v roku 2026 štátu dekomitment. Minister Samuel Migaľ (nezávislý) uplynulý týždeň v Prievidzi deklaroval, že rezort robí všetko pre to, aby komunikáciu medzi úradníkmi na ministerstve a samosprávach zrýchlil. „Aby si nevymieňali dlho poštu, keď treba odstrániť nejaké nedostatky, aby sa odstránili veľmi rýchlo,“ doplnil s tým, že výsledkom sú i realizované projekty na modernizáciu odborného školstva.