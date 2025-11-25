Šok v krematóriu: Už smerovala do pece! VIDEO Žena v truhle začala zrazu zaháňať muchy z tváre

BANGKOK - V thajskom Phitsanuloku sa odohral príbeh, ktorý doslova vyrazil dych príbuzným aj personálu chrámu. Žena vyhlásená za mŕtvu sa prebrala tesne pred tým, ako mala byť jej truhla vložená do kremačnej pece.
Rodina smútila, kým z truhly nezačalo znieť klopanie
Šesťdesiatpäťročnú Chonthirot vyhlásili za mŕtvu v nedeľu skoro ráno v jej dome na severe krajiny. Podľa informácií denníka Daily Mail ju rodina uložila do bielej truhly a vydala sa na štyri hodiny trvajúcu, takmer 360-kilometrovú cestu k chrámu pri Bangkoku, ktorý poskytuje bezplatné pohrebné a kremačné služby pre chudobné rodiny.
Keď však dorazili na miesto, scenár plný smútku sa premenil na šok. Z drevenej truhly sa začalo ozývať tlmené búchanie.
Chonthirot sa hýbala a odháňala muchy z tváre
Video, ktoré koluje po sociálnych sieťach, zachytáva útlu ženu, ako sa v truhle jemne hýbe a rukou si zotiera muchy z tváre, zatiaľ čo jej príbuzní na ňu hľadia bez slov. Jej brat pre Daily Mail povedal, že posledné dva roky bola pripútaná na lôžko a v noci ju našli „bez známok života“.
„Bol som ohromený, zaskočený a nesmierne šťastný, že žije. Takmer som od prekvapenia spadol. Je to zázrak,“ uviedol muž.
Pracovník chrámu neveril vlastným ušiam
Zamestnanec chrámu Thammanoon opísal, že práve chcel truhlu preniesť do miestnosti pripravenej na krátky obrad, keď začul tiché ťukanie a slabé volanie o pomoc.
„Odkryl som látku, ktorou bola prikrytá, a zostal som stáť ako prikovaný. Pohybovala sa, bola pri vedomí a slabým kývaním hlavy dávala najavo, že nás vníma. Nikdy v živote som nezažil nič podobné,“ povedal pre miestne médiá.
Chonthirot bola živá, ale veľmi slabá. Hoci dýchala a reagovala, nedokázala hovoriť.
Chrám uhradil liečbu, opát hovorí o výnimočnom prípade
Na miesto okamžite privolali záchranku, ktorá ženu odviezla do nemocnice. Chrám Wat Rat Prakhong Tham zároveň oznámil, že uhradí všetky náklady na jej ošetrenie.
Opát Phra Kitti Wachirathada pre Daily Mail uviedol, že za celé roky služby nič podobné nezažil. Dodal, že je úprimne rád, že rodina dostala späť niekoho, s kým sa už zmierila.