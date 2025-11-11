Ďalšia bodka v kauze Bonaparte: Baštrnákova firma definitívne padla, BANKROT! Daniarom dlhuje milióny

BRATISLAVA – Kauza Bonaparte má ďalšiu bodku. Spoločnosť N-Bonaparte, ktorá patrí podnikateľovi Ladislavovi Baštrnákovi a stála za výstavbou luxusného bratislavského komplexu, skončila v konkurze. Firma dlhuje štátu viac ako 2,4 milióna eur, čo je najvyšší daňový nedoplatok spomedzi všetkých firiem, ktoré v októbri zbankrotovali.
Podľa údajov spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau v októbri zbankrotovalo 29 slovenských firiem. Celkovo zbankrotovalo 26 spoločností s ručením obmedzeným a tri akciové spoločnosti. Jedna firma bola bez zamestnancov, menej ako desať zamestnancov si evidovalo 11 subjektov, jeden mal rozmedzie desať až 19 zamestnancov. U 16 firiem bol počet pracovníkov nezistený.
Skrachované firmy dlžia štátu viac ako 12,2 milióna eur. Dve firmy presiahli miliónovú a ďalšie dve až dvojmiliónovú hranicu záväzkov. Najvyššie dlžné sumy eviduje Finančná správa SR, súhrnne vo výške viac ako 11,8 milióna eur. Nasleduje Sociálna poisťovňa s 339-tisíc eurami a VšZP s takmer 93-tisíc eurami.
Baštrnákova firma definitívne padla
Rekordérom v októbrovom zozname je firma v minulosti odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka N-Bonaparte, ktorá sa zaoberala realitami a a v minulosti stála za výstavbou známeho bytového komplexu Bonaparte v bratislavskom Starom Meste. Práve tu si dlhé roky prenajímal byt aj vtedajší premiér Robert Fico, ktorý z komplexu odišiel v roku 2019 po vlne verejnej kritiky.
V júni tohto roka Finančná správa podala návrh na konkurz pre daňový dlh vo výške takmer 2,5 milióna eur. Mestský súd Bratislava III návrh akceptoval a začal konkurzné konanie. Ladislav Baštrnák bol už v minulosti právoplatne odsúdený za daňové podvody.
Ďalšie miliónové krachy
Najväčší počet evidovaných zamestnancov a tržby mala firma Metal Machinery zo Žilinského kraja, ktorá bola na trhu od roku 2009. Kým v roku 2020 presahovala 3,6-miliónové tržby, v 2024 to bol už len približne milión eur. Druhou veľkou spoločnosťou bol Eurotransport SK s poľským pozadím, so sídlom v Bratislave. Po firme N-Bonaparte je s viac ako dvojmiliónovými záväzkami druhým najväčším daňovým dlžníkom.
V bankrote sa ocitla aj Slovenská železničná dopravná spoločnosť s daňovým nedoplatkom viac ako 1,8 milióna eur. Štatistiku miliónových dlžôb podľa CRIF ešte dopĺňa firma Yetti z Dolného Dubového v Trnavskom kraji s daňovým záväzkom viac ako 1,5 milióna eur.
Z geografického hľadiska dominoval Bratislavský kraj s 11 vyhlásenými konkurzmi. Nasledoval Košický kraj so štyrmi konkurzmi. V Trnavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji zbankrotovali zhodne traja dlžníci, v Žilinskom a Trenčianskom zhodne dvaja, v Nitrianskom kraji jeden.
Zmena zákona
Od 1. októbra 2025 došlo k dôležitej zmene zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorou sa zavádza Register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní. Ten nahradil informačný systém Register úpadcov. Zároveň sa priamo v novom registri začali zverejňovať všetky rozhodnutia a oznamy týkajúce sa insolvenčných konaní, ktoré sa do 30. septembra zverejňovali v obchodnom vestníku.
Hlavná analytička CRIF Jana Marková upozornila na rozdiel oproti predchádzajúcemu zneniu zákona. Novela explicitne upravuje okamih vyhlásenia konkurzu a povolenia reštrukturalizácie. Právne účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie nastávajú deň po faktickom zverejnení uznesenia súdu v insolvenčnom registri, bez ohľadu na nadobudnutie právoplatnosti tohto rozhodnutia.