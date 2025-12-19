Piatok19. december 2025, meniny má Judita, zajtra Dagmara

Ďalšia fabrika v problémoch! Nevládze platiť dlhy a vyhlásila ÚPADOK: Je v reštrukturalizácii

MARTIN - Martinská Neografia, druhá najväčšia tlačiareň na Slovensku, vyhlásila úpadok pre platobnú neschopnosť. Okresný súd v Žiline začal reštrukturalizačné konanie po tom, čo vedenie spoločnosti požiadalo o ochranu pred veriteľmi.

"Správca v Reštrukturalizačnom posudku nie staršom ako 30 dní, ktorý tvorí prílohu tohto návrhu na povolenie reštrukturalizácie, skonštatoval, že dlžník je ku dňu vypracovania reštrukturalizačného posudku platobne neschopný, a teda je v úpadku. Správca taktiež odporučil reštrukturalizáciu dlžníka," píše sa v Obchodnom vestníku, ktorý v stredu zverejnil začiatok reštrukturalizačného konania. Neografia požiadala súd o ochranu pred veriteľmi ešte začiatkom decembra. 

Audítor v správe k účtovnej závierke za rok 2024 upozornil na pochybnosti o schopnosti podniku pokračovať v činnosti. Ako informuje portál Forbes, tržby firmy klesali nepretržite – vlani dosiahli historické minimum 31 miliónov eur, čo je polovica oproti roku 2013. Dva roky po sebe vykázala tlačiareň stratu presahujúcu štyri milióny eur. Firma, ktorá dlhodobo zápasila s finančnými problémami, aktuálne dlhuje na odvodoch takmer pol milióna eur, z toho vyše 400-tisíc Sociálnej poisťovni.

Za uplynulých desať rokov klesol počet pracovníkov tlačiarne na polovicu, vlani firma opäť znížila počet zamestnancov – o 40 osôb, zväčša ľudí, ktorí odišli na dôchodok. Vedenie spoločnosti v ostatnej výročnej správe dôvodilo prepad zlou situáciou v európskej polygrafii, rastom daňovo-odvodového zaťaženia či záťažou zo znižovania uhlíkovej stopy.

Podľa vedenia sa Neografia nedokázala prispôsobiť digitálnej transformácii. Tlačiarne postupne stratili zákazky na letáky, formuláre či noviny, náklady časopisov a kníh sa znížili z desaťtisícov na tisíce kusov. Veľké stroje určené na masovú produkciu nedokázali konkurovať menším, flexibilnejším tlačiarňam ani lacnejším ázijským producentom. 

Vedenie verí, že reštrukturalizácia podniku pomôže

Generálny riaditeľ Michal Tkáč podľa Forbesu verí, že reštrukturalizácia môže podniku pomôcť – odpustenie časti dlhov by podľa neho umožnilo vrátiť veriteľom viac, než by získali z rozpredaja majetku. Firma zatiaľ pokračuje vo výrobe, no väčšina zamestnancov má ísť na celozávodnú dovolenku. Prevádzka by sa mala opäť otvoriť 7. januára, otázka prípadného prepúšťania zostáva otvorená. Neografia pritom napriek finančným problémom získala v novembri prestížne ocenenie Zlatá pečať.

Úpadok Neografie je už tretím veľkým úderom pre región v priebehu roka. V lete zatvoril svoju fabriku v Martine dánsky výrobca obuvi Ecco, kedy o prácu prišlo vyše 600 ľudí. V novembri ohlásila koniec výroby aj spoločnosť DS Smith Turpak Obaly, ktorá zamestnávala viac než 200 pracovníkov

