ŽIAĽ v rodine po tragédii na plese: Zdrvené slová matky Zoltána (†20), SRDCERVÚCI odkaz do neba od priateľky

FIĽAKOVO - Dvadsaťročný Zoltán z Hajnáčky prišiel o život počas plesu v Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove po tom, ako sa pod ním pretrhlo kovové zábradlie a spadol. Za mladíkom smúti rodina a priateľka, nešťastiu stále nemôžu uveriť.
V piatok večer sa v Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove konal ples, ktorý sa niesol v znamení hudby, tanca a dobrej nálady. Pokojnú atmosféru však krátko po polnoci narušil výkrik, po ktorom neostalo po zábave ani stopy. Podľa informácií Nového času sa 20-ročný Zoltán z obce Hajnáčka rozhodol vyjsť k francúzskemu oknu, aby sa nadýchal čerstvého vzduchu. Chrbtom sa oprel o kovové zábradlie, ktoré sa pod jeho váhou pretrhlo. Mladík spadol niekoľko metrov dolu hlavou na zem. Záchranári sa ho snažili zachrániť, no utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Úmrtím mladíka vo fiľakovskom kultúrnom stredisku sa zaoberá aj polícia. "Okolnosti smrti 20-ročného muža polícia vyšetruje ako prečin usmrtenia. Bližšie informácie vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková. "Počas prebiehajúceho vyšetrovania poskytnú príslušní zamestnanci mesta a mestského kultúrneho strediska všetku súčinnosť pri objasňovaní okolností tejto tragédie," deklaruje radnica mesta Fiľakovo, ktoré vo svojom oficiálnom stanovisku vyjadrilo rodine úprimnú sústrasť.
Mesto v tejto súvislosti oznámilo, že podobné zábradlia budú až do plánovanej rekonštrukcie budovy na jar prísne kontrolované a ich používanie obmedzené. "Vzhľadom na to, že na dvoch poschodiach budovy sa nachádzajú podobné typy zábradlí pri francúzskych oknách, bude prístup k nim a ich používanie až do ukončenia vyšetrovania – no pravdepodobne až do začiatku exteriérovej rekonštrukcie budovy, ktorá je naplánovaná na jar – prísne regulované a kontrolované," deklaruje mesto.
Smútok rodiny a priateľov
Najväčšiu bolesť prežíva Zoltánova mama Zuzana. Spomína, že Zoltán bol veľmi veselý, miloval hudbu a kamarátov. "Bol veľmi šikovný, rozumel všetkému, len škoda, že nebol ctižiadostivejší. Chcel len žiť, lebo bol mladý. Zomrel, lebo sa oprel o zábradlie, je to hrozné," zverila sa pre Nový čas. V obci Hajnáčka, odkiaľ mladík pochádzal, zavládol po tragédii hlboký smútok. Aj účastníkom plesu sa len ťažko hľadali slová. "Na ten pohľad nikdy nezabudnem," priznala jedna zo svedkýň, podľa ktorej v sále po páde vypukol chaos, ľudia kričali o pomoc a bežali k mladíkovi, no ich snaha bola márna.
Sekunda, ktorá všetko zmenila: Svedkovia prehovorili o tragickom páde mladého muža (†20)
Za Zoltánom smúti aj jeho priateľka Graciella, ktorá zverejnila dojímavé vyznanie. "Môj drahý, môj jediný život… nikdy som si nemyslela, že raz budeme plakať pre teba. Ty si bol ten, kto stál pri mne, kto prinášal do domu radosť, kto ma chránil. Ty si bol ten, kto si na mňa vždy našiel čas. Vždy som sa na teba mohla spoľahnúť, vždy si ma dokázal rozveseliť," posiela Zoltánovi slová do neba.
"Neopísateľné a nepochopiteľné je to, akú obrovskú prázdnotu si po sebe zanechal. To, čo teraz cítim, sa ani nedá vyjadriť slovami. Viem však, že si tu. Viem, že pri mne zostávaš a že ma budeš viesť, akoby si ma držal za rameno. Toto sa takto nemalo stať. Nikdy, nikdy na teba nezabudnem. Krásne spomienky, ktoré si tu zanechal, zostanú navždy v mojom srdci," napísala a odkázala mu, že im bude nesmierne chýbať.