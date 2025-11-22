Tragédia na zábave vo Fiľakove: Pred mladíkom (†20) sa pretrhlo zábradlie, pád z okna neprežil

FIĽAKOVO – Počas zábavy v Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove došlo v noci z piatka na sobotu k smrteľnej udalosti. Dvadsaťročný mladík z neďalekej obce neprežil pád z okna po tom, čo sa pred ním pretrhlo okenné zábradlie.
Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti. Podľa zverejnených informácií sa tragédia odohrala počas plesu súkromného organizátora, ktorý prebiehal v priestoroch mestského kultúrneho strediska.
„Počas plesu súkromného organizátora, ktorý sa uskutočnil v mestskom kultúrnom stredisku, došlo v nočných hodinách k tragickej udalosti. Pred jedným z mladých účastníkov sa v spoločenskej sále pretrhlo okenné zábradlie. Devätnásťročný mladý muž z neďalekej obce, žiaľ, pád z okna neprežil. Pozostalým rodinným príslušníkom vyjadrujeme úprimnú a hlbokú sústrasť,“ uviedlo mesto.
Úmrtím mladíka vo fiľakovskom kultúrnom stredisku sa zaoberá aj polícia. „Okolnosti smrti 20-ročného muža polícia vyšetruje ako prečin usmrtenia. Bližšie informácie vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Fiľakovo deklarovalo, že všetci zamestnanci mesta aj kultúrneho strediska poskytnú polícii maximálnu súčinnosť pri objasňovaní okolností tragédie. Vyšetrovanie naďalej prebieha. „Vzhľadom na to, že na dvoch poschodiach budovy sa nachádzajú podobné typy zábradlí pri francúzskych oknách, bude prístup k nim a ich používanie až do ukončenia vyšetrovania – no pravdepodobne až do začiatku exteriérovej rekonštrukcie budovy, ktorá je naplánovaná na jar – prísne regulované a kontrolované,“ dodalo mesto.