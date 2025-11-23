Sekunda, ktorá všetko zmenila: Svedkovia prehovorili o tragickom páde mladého muža (†20)

FIĽAKOVO - Fiľakovo sa spamätáva zo smútku, ktorý priniesla tragédia počas víkendového plesu. Po tom, čo sa v spoločenskej sále pretrhlo okenné zábradlie, 20-ročný Zoltán spadol z okna a prišiel o život. Svedkovia prehovorili o chvíľach hrôzy, na ktoré podľa ich slov nezabudnú nikdy.
Atmosféra na plese bola podľa svedkov uvoľnená, hudba hrala a ľudia sa bavili. To sa zmenilo v jedinom okamihu. „Ja som tam bola… na ten pohľad nikdy nezabudnem, bolo to desivé,“ opísala pre Nový Čas žena, ktorá stála len pár metrov od okna. Podľa jej slov sa zrazu ozval krik a v priebehu sekundy nastalo ticho, ktoré všetkých zamrazilo.
Zoltán, ktorý sa nachádzal v blízkosti okna, spadol pred očami hostí. Privolaní zdravotníci už mladému mužovi nedokázali pomôcť. Podľa svedkov zavládol v sále chaos a šok. Niektorí hostia vybehli von, iní volali o pomoc, ďalší sa modlili, aby sa stal zázrak. Atmosféra radosti z plesu sa zmenila na nočnú moru, ktorá bude prítomných účastníkov strašiť ešte dlho.
Zoltán pochádzal z neďalekej obce a správa o jeho náhlej smrti zasiahla nielen Fiľakovo, ale aj široké okolie. Rodina a blízki prežívajú hlboký žiaľ, susedia mu pred domom zapaľujú sviečky a mlčky podporujú najbližších. „Celá rodina je krásna, slušná, toto si nezaslúžili. Milovali ho nesmierne, Zoli bol pre rodinu všetkým,“ uviedla pre denník suseda.
Polícia vyšetruje prípad ako prečin usmrtenia
Okolnosti tragédie preveruje polícia. „Okolnosti smrti 20-ročného muža polícia vyšetruje ako prečin usmrtenia. Bližšie informácie vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Fiľakovská radnica reagovala na udalosť aj oznámením o sprísnení opatrení v kultúrnom stredisku. Uviedla, že zamestnanci mesta aj kultúrneho strediska poskytnú polícii plnú súčinnosť pri objasňovaní tragédie.
„Vzhľadom na to, že na dvoch poschodiach budovy sa nachádzajú podobné typy zábradlí pri francúzskych oknách, bude prístup k nim a ich používanie až do ukončenia vyšetrovania, no pravdepodobne až do začiatku exteriérovej rekonštrukcie budovy, ktorá je naplánovaná na jar, prísne regulované a kontrolované,“ skonštatovalo mesto.