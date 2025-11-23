Nedeľa23. november 2025, meniny má Klement, zajtra Emília

Zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov má byť podľa Grendela politickou pomstou Hlasu-SD

Gábor Grendel
Gábor Grendel (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Návrh zákona, ktorým nahradí Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) nová inštitúcia, je aktom pomsty i snahou prekryť zlyhania strany Hlas-SD. Na nedeľnom tlačovom brífingu to uviedol poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí). Poukazoval tým priamo na predsedu strany Hlas a ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka.

archívne video

Tlačová konferencia hnutia Slovensko k protestom policajných a hasičských odborárov kvôli platom (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Je to jeho pomsta za to, že ministerstvo dostalo pokutu za babrácke a nezákonné rozhodnutie, ktorým sa snažil odstaviť nepohodlných vyšetrovateľov len preto, že si dovolili v predchádzajúcom volebnom období stíhať korupciu,“ vyhlásil. Krokmi voči ÚOO však súčasný minister vnútra podľa Grendela zároveň vytvára paradox. „Ak má problém so súčasným vedením úradu, politická zodpovednosť je plne v jeho rukách,“ vyhlásil. „Súčasná šéfka ÚOO vzišla z výberového konania počas mandátu kabinetu Petra Pellegriniho, keď na čele Úradu vlády SR, ktorý organizoval výberové konanie, stál práve Matúš Šutaj Eštok,“ poznamenal.

Novelu zákona týkajúcu sa ÚOO, ktorú vláda aj s návrhom na skrátené konanie schválila počas víkendu, vníma Grendel aj ako snahu prekryť „katastrofálny týždeň“ pre Hlas, ktorý vyvrcholil odvolaním podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca.

Na brífingu tiež deklaroval, že na začiatku nového týždňa bude mať Slovensko - Za ľudí dostatok podpisov na podanie návrhu na mimoriadnu schôdzu k vyjadreniu nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD). Očakáva tiež, že vláda bude musieť požiadať parlament o vyslovenie dôvery vzhľadom na to, že sa začala uplatňovať sankcia vyplývajúca z ústavného zákona o dlhovej brzde. Zároveň tvrdí, že v prípade hlasovania koalícia nájde dostatok hlasov na podporu vlády. „Záujem dovládnuť kvôli biznisu bude napokon silnejší ako konflikty, ktoré v koalícii vidíme,“ skonštatoval.

Viac o téme: PomstaGábor GrendelZrušenieMatúš Šutaj EštokHlas-SDÚrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tomáš Drucker.
Drucker varuje partnerov: Hlas vládu podrží, no odvolanie Kmeca nezostane bez reakcie
Domáce
Robert Fico
Koalícia pod tlakom: Fico priznal nervozitu v Hlase a SNS, o Lajčákovi rozhodne v najbližších dňoch
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Minister Šutaj Eštok kritizuje médiá: Keby vulgarizmy mierili na Čaputovú, reakcia by bola úplne iná
Domáce
FOTO Nová koaličná kríza na
Nová koaličná kríza na obzore: Rozhorčený Drucker a tlak na smeráckych ministrov, už tu nebudeme za žiadne HANDRY!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Stovky ľudí navštívilo Vianočný charitatívny bazár
Stovky ľudí navštívilo Vianočný charitatívny bazár
Správy
Majstrovstvá sveta v tancoch na vozíku 2025
Majstrovstvá sveta v tancoch na vozíku 2025
Správy
Balafón a kolintang - unikátne drevené xylofóny rôznych dĺžok
Balafón a kolintang - unikátne drevené xylofóny rôznych dĺžok
Cestovanie

Domáce správy

Zrušenie Úradu na ochranu
Zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov má byť podľa Grendela politickou pomstou Hlasu-SD
Domáce
Sekunda, ktorá všetko zmenila:
Sekunda, ktorá všetko zmenila: Svedkovia prehovorili o tragickom páde mladého muža (†20)
Domáce
Meškania vlakov v posledných
Meškania vlakov v posledných dňoch spôsobujú výluky a nepriaznivé počasie: ZSSK očakáva stabilizáciu
Domáce
PRUDKÝ ZVRAT Rúti sa na nás nepríjemná vlna. Varujú pred silným LEJAKOM aj poľadovicou: MAPY VÝSTRAH
PRUDKÝ ZVRAT Rúti sa na nás nepríjemná vlna. Varujú pred silným LEJAKOM aj poľadovicou: MAPY VÝSTRAH
Banská Bystrica

Zahraničné

Nervozita pred rokovaniami v
Nervozita pred rokovaniami v Ženeve: Trump obvinil Ukrajinu z nevďačnosti, skritizoval aj Európu
Zahraničné
Cudzinec našiel na bankomate
Cudzinec našiel na bankomate peňaženku plnú hotovosti: Poctivosť stále existuje, odkazuje polícia
Zahraničné
Izrael útočí na Bejrút:
Izrael útočí na Bejrút: Netanjahu sľubuje zabrániť preskupeniu Hamasu a Hizballáhu
Zahraničné
V Budapešti objavili nedotknutý
V Budapešti objavili nedotknutý rímsky sarkofág: Odhaľuje tajomstvá antického sveta
dromedar.sk

Prominenti

Václav Noid Bárta a
Na Luciu Bílú nedokáže zabudnúť! Zlatý slávik Václav Noid Bárta: Verejné vyznanie svojej EX
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Beyoncé na F1 všetkých
Beyoncé na F1 všetkých odrovnala: Prsia v hlavnej úlohe!
Zahraniční prominenti
Skúška muzikálu Rómeo a
Večerný rituál herca Tomáša Sitkeya: Keď nestíham, chodím hulákať... to musí byť zaujímavé
Domáci prominenti
Karlos Vémola s manželkou
KRÍZA v manželstve Vémolovcov?! Lela zahmlieva detaily o poslednej dovolenke s Karlosom
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ženy si natierajú tvár
Nový ŠIALENÝ trend na TikToku: Ženy si natierajú tvár MENŠTRUAČNOU krvou! Čo na to dermatológovia?
Zaujímavosti
Najzákernejší potok na svete:
Najzákernejší potok na svete: Vyzerá nevinne, no ukrýva smrť
dromedar.sk
FOTO MATEMATICKÁ úloha zo školy
MATEMATICKÁ úloha zo školy vyvolala búrlivú diskusiu: Riešenie je PREKVAPIVO JEDNODUCHÉ alebo ani nie?
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Legendárny fyzik varoval pred umelou inteligenciou: TOTO je jeho najstrašnejšie proroctvo! Môže ZNIČIŤ ľudstvo
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Pozrite, čo urobila
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Vianočná výzdoba alebo hazard? Až 16 z 18 reťazí pohorelo v testoch bezpečnosti. Na toto si dajte pozor!
Vianočná výzdoba alebo hazard? Až 16 z 18 reťazí pohorelo v testoch bezpečnosti. Na toto si dajte pozor!
Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!
Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!

Varenie a recepty

Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Výber receptov
Tradičná svieženka: Recept na vianočný dezert s čokoládou
Tradičná svieženka: Recept na vianočný dezert s čokoládou
Koláče a torty

Šport

HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce: Online prenos z 22. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce: Online prenos z 22. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Max Verstappen naďalej živí nádej na piaty titul: Norrisa a Piastriho diskvalifikovali!
Max Verstappen naďalej živí nádej na piaty titul: Norrisa a Piastriho diskvalifikovali!
Formula 1
Shiffrinová potvrdila rolu top favoritky aj v druhom kole: Druhá skončila Albánka len o sekundu
Shiffrinová potvrdila rolu top favoritky aj v druhom kole: Druhá skončila Albánka len o sekundu
Lyžovanie
Špičková svetová forma: Greif chytil penaltu a zabránil prehre Lyonu
Špičková svetová forma: Greif chytil penaltu a zabránil prehre Lyonu
Ligue 1

Auto-moto

V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Motivácia a inšpirácia
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Motivácia a produktivita
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Strata práce
10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
Rady, tipy a triky

Technológie

Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Bezpečnosť
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Armádne technológie
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Veda a výskum
Čierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktom
Čierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktom
Veda a výskum

Bývanie

Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026

Pre kutilov

Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Našla som si milenca: Po čase odo mňa chcel jednu vec, ktorú som mu nemohla splniť, takto to dopadlo
Láska a sex
Našla som si milenca: Po čase odo mňa chcel jednu vec, ktorú som mu nemohla splniť, takto to dopadlo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nervozita pred rokovaniami v
Zahraničné
Nervozita pred rokovaniami v Ženeve: Trump obvinil Ukrajinu z nevďačnosti, skritizoval aj Európu
Cudzinec našiel na bankomate
Zahraničné
Cudzinec našiel na bankomate peňaženku plnú hotovosti: Poctivosť stále existuje, odkazuje polícia
Sekunda, ktorá všetko zmenila:
Domáce
Sekunda, ktorá všetko zmenila: Svedkovia prehovorili o tragickom páde mladého muža (†20)
Turisti, pozor! Vo Vysokých
Domáce
Turisti, pozor! Vo Vysokých Tatrách zatvárajú známe chaty: Polievku, čaj ani úkryt tentoraz nečakajte

Ďalšie zo Zoznamu