Drucker varuje partnerov: Hlas vládu podrží, no odvolanie Kmeca nezostane bez reakcie

BRATISLAVA - Koaličná strana Hlas-SD trvá na dodržiavaní koaličnej zmluvy a spôsob odvolania bývalého podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD) považuje za jej porušenie. Napriek tomu však strana vládu nepovalí. V nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to povedal podpredseda Hlasu-SD a minister školstva Tomáš Drucker. Opozičný poslanec Ján Hargaš (PS) očakáva, že „Hlas začne robiť to, čo hovorí“.
„Hlas-SD nie je tou stranou, ktorá povalí túto vládu. Ale to nič viac ani nič menej neznamená v tom, čo budeme robiť. Budeme prísne dodržiavať programové vyhlásenie vlády, vždy sa postavíme za veci, ktoré pomáhajú ľuďom, ale nebudeme sa správať už ako servilný a dobrý partner,“ povedal Drucker.
Podľa platnej koaličnej zmluvy mal odvolanie Kmeca premiér Robert Fico (Smer-SD) najskôr prerokovať s predsedom Hlasu-SD a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a až potom ho zverejniť. Podľa Druckera premiér navyše vedel, že Kmec podanie demisie pre kritiku za kontroverzné vyhodnotenie výziev na výskum a vývoj plánuje.
Preveria prepojenia firiem na politické strany
Drucker, ktorý v súčasnosti riadi na základe poverenia prezidenta aj úrad podpredsedu vlády, výzvy obhajoval a vyčítal Hargašovi, že bývalé vlády z plánu obnovy nepodporili priemysel. Nevylúčil možné pochybenia pri vyhodnocovaní a preveria sa podľa neho aj etické otázky prideľovania financií firmám s prepojením na politické strany.
Hargaš pripomenul, že PS podalo trestné oznámenie pre podozrenia z manipulácie pri vyhodnocovaní výziev. Za problematické označil aj to, že zmluvy s hodnotiteľmi boli podpísané až po doručení výsledkov výziev. Transparentné by podľa neho bolo, iba ak by výzvy hodnotili zahraniční odborníci.
Politici sa dotkli aj sobotňajšieho (22. 11.) rozhodnutia vlády, ktorým sa má zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov a má sa nahradiť iným úradom, ktorý sa má zaoberať aj ochranou obetí trestných činov. Drucker zdôraznil, že na vláde osobne nebol a dôvody na skrátené legislatívne konanie musia vysvetliť ministri vnútra a spravodlivosti. Hargaš v takejto zmene vidí pomstu Šutaja Eštoka za to, že sa mu nedarí dostať nepohodlných policajtov mimo služby a za to, že dostal od úradu pokuty.