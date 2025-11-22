Koalícia pod tlakom: Fico priznal nervozitu v Hlase a SNS, o Lajčákovi rozhodne v najbližších dňoch

BRATISLAVA – Premiér Robert Fico prehovoril pred svojim odletom na summit EÚ – Afrika o rastúcej nervozite v koalícii a vyzval partnerov z Hlasu a SNS na jednotu. Vo videu oznámil, že v stredu rozhodne o ďalšom pôsobení poradcu Miroslava Lajčáka. Venoval sa aj bezprecedentnému sporu na prokuratúre medzi žilinským krajským prokurátorom a generálnym prokurátorom.
Fico priznal, že koalícia sa nachádza v napätej fáze svojho funkčného obdobia. „Sme v polovičke našej štvrtej vlády a cítim nervozitu koaličných partnerov,“ uviedol. Hlasu a SNS vytkol slabšiu angažovanosť v politických sporoch s opozíciou.
Zdôrazňuje, že podľa neho vláda dosahuje „nepopierateľné výsledky“, no koalícia ich podľa premiéra nedokáže plnohodnotne komunikovať a držať sa jednotne. „Stalo sa módne triafať do SMERU a jeho predsedu sprava, zľava, z opozície, z mimoparlamentných aj z koaličných strán,“ dodal.
Lajčák pod drobnohľadom
Ďalšou výraznou časťou vyjadrenia predsedu vlády bola reakcia na vnútrokoaličnú tému – budúcnosť poradcu pre zahraničnú politiku Miroslava Lajčáka. Ten čelí kritike najmä zo strany SNS. Fico priznal, že Lajčák je pre mnohých v koalícii kontroverznou postavou.
„Politicky si o ňom môžem myslieť, čo chcem… Viem, že veľa ľudí, aj z radov SMERU ho neznáša,“ uviedol. Zároveň však dodal, že Lajčák je podľa neho „excelentný diplomat“. Kľúčové rozhodnutie chce urobiť o tri dni: „V stredu sa rozhodnem na základe faktov.“
Spor na prokuratúre
Fico sa detailne venoval aj aktuálnemu napätiu v rámci prokuratúry, ktoré označil za mimoriadne vážne. Reagoval na vyjadrenia generálneho prokurátora, ktorý spochybnil potrebu skráteného legislatívneho konania pri novom návrhu vlády. Premiéra však zaujal najmä konflikt medzi krajským prokurátorom v Žiline a generálnym prokurátorom. „To sme tu ešte nemali, krajský prokurátor verejne oznamuje Slovensku, že hlava prokuratúry porušuje zákony,“ uviedol Fico.
Premiér okrajovo spomenul svoj odlet na summit EÚ-Afrika, ktorý absolvuje „na otočku“, a plánované výjazdové rokovanie vlády v Prešovskom kraji. Hovoril aj o pokračujúcich debatách okolo medzinárodných mierových iniciatív.