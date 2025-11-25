Ďalšia KOALIČNÁ KRÍZA! Ferenčákov NÁVRH neprešiel: Ak splní ultimátum, vláda stráca väčšinu

BRATISLAVA - Má toho už dosť a koalícii položil poslednú podmienku, inak vraj príde o väčšinu a bude mať "len" 78 hlasov. Ide o poslanca a ešte stále šéfa európskeho výboru Jána Ferenčáka z Hlas-SD, kde ešte tiež prekvapivo pôsobí. Ten má so zvyškom koalície momentálne napäté vzťahy a ešte pred začiatkom utorkovej schôdze im pohrozil, že sa odmietne podieľať na hlasovaní!
VIDEO Tlačová konferencia Jána Ferenčáka:
Aktualizované 13:40 - Ferenčák s návrhom nepochodil
Ferenčákov návrh neprešiel plénom. Ten len pokrčil plecami a ukazal jasné gesto. Teraz je otázne, či aj naplní svoju hrozbu a koalícii tak bude chýbať ďalší hlas. Dohromady ich tak bude 78. Návrh Ferenčáka podporilo len 70 poslancov. Zvyšných 28 bolo proti.
Aktualizované 13:35
Ferenčák práve na schôdzi návrh predložil. Hovoril to aj s tým, aby sa zaviedla nová politická kultúra, ak sú pochybnosti o vedení výboru. Po jeho slovách mu tlieskal aj poslanec Martin Dubéci, podpredseda NR SR za Progresívne Slovensko.
Vec sa má totiž tak, že Ferenčák sa má po "násilnej" iniciatíve Hlasu porúčať z postu šéfa výboru, ktorý si Ferenčák evidentne váži a je naň hrdý. Sám však krúti hlavou nad tým, ako chce Hlas túto výmenu docieliť, a preto sa postavil pred novinárov a začal konať. A to len pár sekúnd pred schôdzou.
Ak to nezaradíte hneď - nebudem hlasovať
Ferenčák od zvyšku koalície chce, aby bod jeho odvolania dali na rokovanie prednostne. Nateraz nie je jasné, čo touto stratégiou sleduje, no má zásadnú podmienku - aby tento bod podporili, inak sa vraj do doby výmeny na čele výboru nemieni zúčastňovať hlasovania.
Ferenčák tak chce robiť, kým nebude jasné, ako sa koalícia zachová pri jeho odvolávaní z postu predsedu európskeho výboru. Za šokujúce sám považuje to, že sa o pláne jeho výmeny zo strany Hlasu dozvedel až z médií. Je to vraj pomsta za nehlasovanie pri konsolidácii.
To nie je o skúsenostiach, ale o odmene
Ferenčák chce hlasovanie ihneď, a to na začiatku schôdze cez procedurálny návrh. Chce tým obísť to, aby sa o veci hlasovalo až 2. decembra. "Nikto mi z vrcholných členov strany Hlas ani nezavolal," vyjadril svoju nespokojnosť Ferenčák, pričom spôsob, akým sa o výmene dozvedel považuje až za násilný. "Toto nie je o tom, že niekto získa funkciu za svoje zásluhy. To je o tom, či niekto získa funkciu za odmenu," povedal na margo nástupu Kmeca na čelo výboru Ferenčák. Ten tiež nepodporí zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO).