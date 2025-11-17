Pondelok17. november 2025, meniny má Klaudia, zajtra Eugen

VIDEO Premiér v Nitre apeluje na zmenu politického systému: Smer-SD kladie dôraz na rešpekt k inému názoru

premiér Robert Fico (SMER-SD) sa prihovára na podujatí s nosnou témou Rešpekt k inému názoru, ktoré zorganizovala vládna strana SMER-SD pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie v priestoroch Agrokomplexu v Nitre
premiér Robert Fico (SMER-SD) sa prihovára na podujatí s nosnou témou Rešpekt k inému názoru, ktoré zorganizovala vládna strana SMER-SD pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie v priestoroch Agrokomplexu v Nitre
NITRA - Predseda vlády SR a Smeru-SD Robert Fico opätovne vyzval politickú scénu na reformu slovenského politického systému na princípe slobodných demokratických volieb. „Nemôže 31 strán kandidovať a nemôžeme zostavovať vládu na princípe širokých koalícií, ktoré nie sú schopné fungovať. Táto forma demokracie Slovenskej republike škodí,“ povedal premiér počas príhovoru v rámci straníckeho podujatia s názvom 17. november - deň rešpektu k inému názoru v priestoroch Agrokomplexu v Nitre.

„Demokracia by mala byť demokratická súťaž medzi najlepšími o najlepšie myšlienky,“ zdôraznil. Z demokracie sa podľa neho stalo na Slovensku more pre loď bláznov. „Dobrá demokracia je, keď vládnete v krajine na základe slobodných demokratických volieb a súčasne rešpektujete určité pravidlá, rešpektujete jeden druhého,“ podotkol.

Premiér volá po reforme politického systému na princípe slobodných volieb (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Pri príležitosti pondelkového sviatku povedal, že nemožno zabudnúť na to, že život na Slovensku bol aj pred 17. novembrom 1989. „Ľudia pracovali, vytvárali hodnoty a potom ich niekto privatizoval a rozkrádal. Nezabúdajme na kontinuitu,“ podčiarkol. Víta každého, kto sa rozhodol pripomenúť si 17. november verejným zhromaždením, ktoré je zorganizované v súlade so zákonom.

predseda strany SMER-SD a premiér Robert Fico sa prihovára na podujatí s nosnou témou Rešpekt k inému názoru, ktoré zorganizovala vládna strana SMER-SD pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie v priestoroch Agrokomplexu v Nitre
predseda strany SMER-SD a premiér Robert Fico sa prihovára na podujatí s nosnou témou Rešpekt k inému názoru, ktoré zorganizovala vládna strana SMER-SD pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie v priestoroch Agrokomplexu v Nitre

Strana Smer-SD podľa jeho slov počas vládnutia nikdy neprijala zákon, ktorý by išiel proti demokracii alebo, ktorý by obmedzoval ľudské práva. „Nikdy sme nezneužili moc, nepoužívali sme políciu, nezasahovali sme do záležitostí iných krajín,“ dodal.

kultúrny program na podujatí s nosnou témou Rešpekt k inému názoru, ktoré zorganizovala vládna strana SMER-SD pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie v priestoroch Agrokomplexu v Nitre
kultúrny program na podujatí s nosnou témou Rešpekt k inému názoru, ktoré zorganizovala vládna strana SMER-SD pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie v priestoroch Agrokomplexu v Nitre

Je presvedčený o potrebe opätovného začiatku vyšetrovania prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. „Oficiálne vyzývam ministra vnútra SR a generálneho prokurátora SR, aby pod ťarchou nových okolností, ktoré sa objavili na medzinárodnej scéne, sa opätovne pozreli, čo sa v roku 2018 stalo a dajte konečne pravdu slovenskému národu, ako to s novinárom a jeho priateľkou bolo,“ poznamenal.

Smer-SD vyzýva na rešpektovanie iných názorov

Rešpekt k inému názoru bol nosnou témou podujatia, ktoré pri príležitosti Nežnej revolúcie zorganizovala v pondelok podvečer v Nitre strana Smer-SD. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar skonštatoval, že mnohé očakávania občanov sa nenaplnili a súčasná situácia je v mnohých ohľadoch horšia, ako bola v roku 1989. „Máme tu streľbu na predsedu vlády, ale v prvom rade na človeka Roberta Fica za to, že má iný názor, za to, že si dovolil povedať, aké vyznáva hodnoty,“ skonštatoval. Pripomenul, že verejné spomienkové zhromaždenia organizované opozíciou sa nazývajú protesty. „Kladiem si otázku, proti čomu protestujete? V roku 2023 tu boli slobodné voľby, z nich vzišla vláda, na čele ktorej stojí Robert Fico. Rešpektujte tieto výsledky,“ vyzval Gašpar opozíciu.

podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (SMER-SD) počas príhovoru na podujatí s nosnou témou Rešpekt k inému názoru, ktoré zorganizovala vládna strana SMER-SD pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie v priestoroch Agrokomplexu v Nitre
podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (SMER-SD) počas príhovoru na podujatí s nosnou témou Rešpekt k inému názoru, ktoré zorganizovala vládna strana SMER-SD pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie v priestoroch Agrokomplexu v Nitre

Poslanec NR SR Ján Richter tiež vyzval občanov na rešpektovanie iných názorov. „Vláda vzišla zo slobodných demokratických parlamentných volieb. Skutočnosť je však taká, že tí naši oponenti, opozícia, celé dva roky dokazujú, že nikdy neakceptovali, nikdy neprijali výsledok týchto volieb. Chcú ho zmeniť na uliciach nenávisťou proti nám, čoho je výsledok aj atentát na nášho predsedu a premiéra slovenskej vlády,“ povedal Richter.

predseda poslaneckého klubu SMER-SD Ján Richter počas príhovoru na podujatí s nosnou témou Rešpekt k inému názoru, ktoré zorganizovala vládna strana SMER-SD pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie v priestoroch Agrokomplexu v Nitre
predseda poslaneckého klubu SMER-SD Ján Richter počas príhovoru na podujatí s nosnou témou Rešpekt k inému názoru, ktoré zorganizovala vládna strana SMER-SD pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie v priestoroch Agrokomplexu v Nitre

Pripomenul, že názor poslancov za Smer-SD, na ktorom sa zhodla celá koalícia, je, že chcú robiť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. „Vážime si partnerov aj na západe, aj na východe. Robíme všetko preto, aby sa ten vojnový konflikt čím skôr skončil a aby celá Európa a podľa možností aj svet, boli bez vojen. Aj keď niektoré skutočnosti smerujú k skôr opačným trendom,“ povedal Richter.

