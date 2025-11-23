Nitra je pripravená na zimu: Cestári majú v pohotovosti techniku aj stovky ton posypu

NITRA - Mesto Nitra má na zimnú údržbu ciest pripravenú techniku i posypový materiál. Zimné obdobie sa pre cestárov oficiálne začalo 15. novembra a skončí sa 15. marca.
Podľa operačného plánu zimnej údržby má Stredisko mestských služieb na starostlivosť o komunikácie pripravených 13 kusov techniky. Sú medzi nimi veľké i malé sypače, pluhy i traktory. V prípade potreby pomôžu mestu ďalšou technikou aj zmluvní partneri. „Na posýpanie a údržbu ciest počas nadchádzajúcej zimy je k dispozícii 400 ton soli a 400 ton drviny. Ďalšie dodávky materiálov sa budú zaisťovať priebežne,“ informovalo stredisko.
Radnica bude počas zimného obdobia využívať na údržbu komunikácií aj čaty pracovníkov, ktorí budú ručne čistiť zastávky mestskej autobusovej dopravy, schody, mosty, priechody pre chodcov a ďalšie komunikácie. Operačný plán zimnej údržby počíta aj s odvozom snehu z lokalít, kde je to nevyhnutné. „Sneh sa bude odvážať z pešej zóny, Župného a Svätoplukovho námestia a ďalších ulíc v centre mesta,“ uvádza sa v dokumente.