Ochranárske organizácie spustili zber podpisov k návrhu zonácie Polonín

BRATISLAVA - Mimovládne organizácie Zelená väčšina, Aevis, My sme les, WWF Slovensko, OZ Prales a SOS/Birdlife spustili podpisovanie hromadnej pripomienky za dôslednú ochranu Polonín. Informovali, že tým reagujú na návrh zonácie národného parku, ktorý do medzirezortného pripomienkovania predložil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a ktorý považujú za veľmi zlý.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) predložilo návrh zonácie Polonín do skráteného medzirezortného pripomienkového konania v utorok (18. 11.). Rozloha Národného parku Poloniny by po zonácii mala byť 31.086 hektárov. Výmera ochranného pásma má byť 10.461 hektárov a zóna s piatym stupňom ochrany by mala predstavovať 16,73 percenta územia.
Na pripomienkovanie je extrémne krátky čas
Mimovládne organizácie poukazujú na to, že na pripomienkovanie je extrémne krátky čas, a to iba do stredy 26. novembra, „čo sa dá vnímať ako úmyselná snaha o obmedzenie zainteresovanej verejnosti“. Návrh zonácie považujú za najhorší spomedzi všetkých národných parkov. Podľa Rastislava Mičaníka z organizácie Aevis nespĺňa dôležité náležitosti, záväzky a podmienky vrátane podmienky plánu obnovy a odolnosti.
Návrhu ochranári vyčítajú, že dostatočne nechráni pralesy a staré bukové lesy, nie je v súlade so zákonom o ochrane prírody, znižuje ochranu v územiach európskeho významu a je v rozpore s medzinárodnými záväzkami.
Kvalitná zonácia by podľa riaditeľky WWF Slovensko Miroslavy Plassmann priniesla nielen zachovanie pralesov a zdrojov vody, ale aj príležitosť pre miestnych obyvateľov profitovať z unikátneho prostredia. „Súčasný návrh však stavia hospodársku činnosť v tomto území nad prioritu ochrany prírody, a preto žiadame verejnosť o podporu spoločnej hromadnej pripomienky,“ uviedla.