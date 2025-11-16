Nedeľa16. november 2025, meniny má Agnesa, zajtra Klaudia

Ministerstvo životného prostredia pripravilo novú vyhlášku, ktorou sa menia kritériá trvalej udržateľnosti

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravilo novú vyhlášku, ktorou sa menia kritériá trvalej udržateľnosti. Ide o environmentálne kritériá, ako aj kritériá úspor emisií skleníkových plynov pri palivách z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palivách vyrobených z odpadu. Vyhlášku predložil rezort do medzirezortného pripomienkového konania.

„Vzhľadom na zmenu názvu a rozsah zmien v texte platnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR z 21. júla 2011, ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok, MŽP nepostupuje formou novelizácie vyhlášky, ale vypracovalo návrh novej vyhlášky, ktorá túto vyhlášku zruší a nahradí,“ ozrejmil envirorezort.

Návrhom vyhlášky sa majú doplniť limitné hodnoty pre úsporu emisií skleníkových plynov pre zariadenia na výrobu elektriny, tepla a chladu. Ďalej sa majú doplniť kritériá udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z lesnej biomasy. Taktiež sa má podľa MŽP upresniť a doplniť doterajší zoznam kritérií udržateľnosti v súlade so smernicou.

Upraviť sa má spôsob výpočtu vplyvu biopalív

Rezort tvrdí, že návrhom sa má upraviť spôsob výpočtu vplyvu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy na skleníkové plyny. Upraviť sa majú aj podrobnosti systému hmotnostnej bilancie. Hmotnostná bilancia sa týka palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, nielen v doprave by sa mala taktiež upresniť, priblížilo ministerstvo.

Pokračuje, že návrh upravuje aj dočasnú kontrolu plnenia kritérií trvalej udržateľnosti odborne spôsobilými osobami na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov. Slovenský hydrometeorologický ústav by mal kontrolovať aj činnosť certifikačných orgánov, ktoré fungujú pod dobrovoľnými certifikačnými systémami na území SR, vyplýva z materiálu.

„Zároveň sa rušia ustanovenia týkajúce sa podrobností o zasielaní správ o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie. Rušia sa tiež ciele pri znižovaní emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky,“ uviedlo MŽP s tým, že zmeny vyplývajú zo smernice Európskeho parlamentu a Rady.

