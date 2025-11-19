Huliak nesúhlasí, aby sa MŽP stalo povinnou osobou pre sanáciu Istrochemu

BRATISLAVA - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) nesúhlasí, aby sa envirorezort stal povinnou osobou pri riešení envirozáťaže v lokalite bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave, dnešný Istrochem. Uviedol to médiám pred rokovaním vlády.
„Uvedomte si, že je to od 500 do 700 miliónov eur. Ja rozhodne s týmto nesúhlasím. My tu máme národné hospodárstvo v takom stave, že treba podporiť podniky, aby boli konkurencieschopné,“ skonštatoval Huliak. Nesúhlasí ani s tým, aby sanácia envirozáťaže bola financovaná z Envirofondu. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) povedal, že o tejto téme sa na koaličnej rade nerozprávali. Odstraňovania envirozáťaží považuje za dôležité.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh, aby sa stalo povinnou osobou pre sanáciu Istrochemu. Má ísť o časti zaoberajúce sa výrobou hnojív, výrobou gumárenských chemikálií, výrobou trhavín a o závod Mieru. Financovanie sanácie bude zabezpečené z prostriedkov európskych fondov a Environmentálneho fondu.