Rokovanie vlády: Predseda SAV má zabezpečiť vypracovanie vízie a stratégie rozvoja Slovenska

(Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
TASR

BRATISLAVA - Predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) má do 30. júna 2026 zabezpečiť vypracovanie Vízie rozvoja Slovenska do roku 2040 v súčinnosti s odborníkmi z vysokých škôl a univerzít. Taktiež má zabezpečiť do 31. januára 2027 vypracovanie Stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040. Vyplýva to z materiálu Východiská a postup vypracovania Vízie a stratégie Slovenska do roku 2040 - Slovensko 2040, ktorý v stredu schválila vláda. Na rokovanie ho predložil premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Navrhuje sa, aby strategické dokumenty boli vypracované pod odbornou garanciou SAV ako nezávislý, nadstranícky a nadrezortný dokument. Cieľom vypracovaných strategických dokumentov bude na základe dôkazov pomenovať hlavné spoločenské a hospodárske výzvy, určiť ich spoločné strategické ciele a rámec ich dosahovania v horizonte presahujúcom volebné cykly,“ uvádza sa v dokumente.

Cieľom materiálu je podľa predsedu vlády schváliť východiská a postup, ako vypracovať dlhodobú víziu a stratégiu rozvoja Slovenska v horizonte roka 2040 ako dva samostatné na seba nadväzujúce materiály. Vízia a stratégia majú byť prognostickými a strategickými dokumentmi, ktoré majú svoju logickú výstavbu od spracovania situačnej analýzy Slovenska, určenia stratégie, postupnej realizácie strategických priorít a cieľov a systému kontroly napĺňania stratégie, priblížil.

Vláda vytvorila koordinačnú skupinu

Spresnil tiež, že vízia stanoví konzistentné jadro stratégie v podobe štyroch tematických pilierov, zadefinuje strategické ciele a misie v kontexte existujúcich a nových stratégií a vymedzí prierezové témy (najmä sociálnu a regionálnu dimenziu). „Na základe predbežných rámcov boli ako kľúčové piliere identifikované úspešné Slovensko, kvalitný život, udržateľná krajina a moderný štát,“ dodal predkladateľ.

Vláda pre organizovanie prác a tvorbu vízie a stratégie SK-2040 vytvorila koordinačnú skupinu, ktorá má zodpovednosť za koordináciu a dohľad nad celým procesom prípravy vízie a stratégie. S cieľom zabezpečenia vypracovania vízie a stratégie vytvorili tiež funkčnú platformu, do ktorej sú zapojení predstavitelia akademickej obce, výskumných kapacít a ďalších inštitúcií. U splnomocnenca vlády SR pre sociálny dialóg založili pracovnú skupinu, ktorá má na starosti koordináciu a konzultácie pri vypracovávaní týchto dokumentov. Premiér má víziu rozvoja Slovenska predložiť na rokovanie 31. augusta 2026 a stratégiu do 31. marca 2027.

Na pomoc a kompenzácie po mimoriadnych udalostiach pôjdu takmer 3 mil. eur

Na kompenzácie výdavkov spojených s mimoriadnymi udalosťami vyčlenil štát približne 381.000 eur. Peniaze pôjdu okresným úradom a samosprávam zasiahnutým požiarom, veternou smršťou či inými mimoriadnymi udalosťami. Okrem toho štát poskytne jednorazovú pomoc obyvateľom v celkovej výške približne 2,59 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany počas mimoriadnej situácie a z návrhu na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti, ktoré v stredu schválila vláda.

„Celkovo finančné prostriedky na záchranné práce počas 27 mimoriadnych situácií predstavujú sumu 381.355,20 eura,“ napísal rezort vnútra, ktorý materiály na rokovanie vlády predložil. Medzi mimoriadne situácie patrila napríklad veterná smršť v okresoch Bardejov, Gelnica, Prešov a Sabinov z júla, nedostatok pitnej vody v obciach Súľov - Hradná a Jatov či hromadný prílev cudzincov po vypuknutí vojny na Ukrajine do Vyšného Nemeckého.

Štát tiež poskytne jednorazovú pomoc vo výške 2,59 milióna eur. „Verifikačné komisie spolu posúdili celkovo 476 žiadostí, pričom v 36 prípadoch zistili podanie neoprávnených žiadostí. Vyčíslenie škôd podľa predložených žiadostí obyvateľov po overení, ktorí spĺňajú kritériá, je v celkovej výške 2.590.515,95 eura,“ napísalo ministerstvo. Týmto krokom chce vláda kompenzovať škody spôsobené veternou smršťou a zemetrasením v niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja.

Novou zástupkyňou štátu v tripartite bude Jana Štilichová

Štátna tajomníčka Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR Jana Štilichová bude novou zástupkyňou v Hospodárskej a sociálnej rade (HSR). V stredu to schválila vláda.

Na tomto poste vystrieda bývalého štátneho tajomníka MCRŠ Martina Krnáča, ktorý bol odvolaný z funkcie zástupcu štátu v HSR 31. októbra 2025.

Vláda odvolala mimoriadnu situáciu v súvislosti s výskytom SLAK na Slovensku

Vláda odvolala mimoriadnu situáciu v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky (SLAK) na Slovensku. Končí sa v stredu od 20.00 h. Ministri o tom rozhodli na svojom stredajšom zasadnutí. „Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie bolo utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie šíreniu vysoko nákazlivého vírusu slintačky a krívačky na území SR, zabezpečenie efektívnej koordinácie činností dotknutých subjektov pri riadení záchranných prác, vydávaní príkazov na záchranné práce a vykonávaní opatrení na riešenie tejto mimoriadnej situácie, ako aj na zmiernenie jej negatívnych následkov,“ ozrejmilo ministerstvo vnútra.

Na riešenie mimoriadnej udalosti poskytla vláda finančné prostriedky vo výške desať miliónov eur. Tieto peniaze použili na úhradu výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany, riešením mimoriadnej udalosti a prijímaním opatrení. Celkový objem financií, ktoré neboli využité, je viac ako 4,32 milióna eur. Vláda tak v stredu súhlasila so zmenou použitia týchto rozpočtových prostriedkov v kapitole rezortu vnútra na krytie osobných výdavkov v súvislosti s realizáciou prác počas slintačky a krívačky.

Vládny kabinet taktiež vzal na vedomie vyhodnotenie prijatých opatrení na riešenie krízovej situácie. Slintačka a krívačka, alebo aj aftózna horúčka, je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie zvierat. Postihuje najmä hovädzí dobytok, kozy, ovce, ošípané, ale aj voľne žijúcu raticovú zver a iné párnokopytníky. Prvý prípad slintačky a krívačky potvrdili testy 21. marca 2025 na troch farmách na juhu Slovenska po viac ako 50 rokoch. Zaznamenaných bolo spolu šesť ohnísk. Akým spôsobom sa vírus dostal do stredoeurópskeho priestoru, je stále predmetom vedeckého zisťovania.

