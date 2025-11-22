Polícia zadržala muža, ktorý pri krádeži v potravinách zranil predavačku

BRATISLAVA - Polícia ešte v piatok (21.11.) večer zadržala muža, ktorý v bratislavskej Petržalke pri snahe kradnúť v potravinách poranil nožom predavačku. Informuje o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.
„Rýchlou reakciou policajtov a vykonaním dôslednej operatívno - pátracej činnosti bol v čase 20.35 h muž zadržaný a eskortovaný na policajné oddelenie za účelom vykonania potrebných úkonov,“ spresnila. Okolnosti prípadu vyšetrujú, bližšie informácie policajti poskytnú, keď to procesná situácia dovolí.
Poznáte tohto muža? Polícia pátra po páchateľovi z predajne na Jiráskovej ulici v Bratislave
Zadržaný muž chcel v piatok podvečer v predajni potravín prejsť cez pokladničnú zónu s tovarom, za ktorý nechcel zaplatiť. Pri výzve predavačky potravín, aby ukázal obsah tašky ju fyzicky napadol chladnou zbraňou, ktorou jej spôsobil rezné poranenie na ruke. Predavačku previezli so zranením do nemocnice na ošetrenie.