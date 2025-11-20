Muž podpálil benzínovú pumpu v Novákoch: Do pár hodín sa priznal, polícia ho obvinila

NOVÁKY - Policajti v krátkom čase vypátrali muža, ktorý v noci z pondelka (17. 11.) na utorok (18. 11.) podpálil čerpaciu stanicu v Novákoch. Muž sa ku skutku priznal, polícia ho obvinila z prečinu poškodzovania cudzej veci. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
K požiaru na čerpacej stanici vyslali hliadku obvodného oddelenia Policajného zboru v Novákoch, podľa prvotných informácií mal byť požiar založený úmyselne. „Po zahasení vzniknutého požiaru hasičmi policajti prezreli kamerové záznamy čerpacej stanice. Na týchto záznamoch spozorovali podozrivú osobu, jej popis poskytlo operačné stredisko ostatným hliadkam aj operatívnemu pracovníkovi,“ uviedla Klenková.
Na základe operatívnych informácií sa policajti podľa nej presunuli smerom do Novák, kde sa mala osoba zodpovedajúca popisu pohybovať v blízkosti cesty I/9. Osobu v krátkom čase vypátrali a stotožnili. „Išlo o 38-ročného muža, ktorý sa netajil tým, že spôsobil požiar. Uviedol, že bol nahnevaný, že sa nedostal dnu na predajnú plochu, lebo bolo po záverečnej. Z tohto dôvodu zapálil plastové smetné nádoby, od ktorých sa postupne požiar rozšíril na budovu čerpacej stanice, čím došlo k zničeniu smetných nádob a poškodeniu fasády budovy. Jeho konaním vznikla škoda na majetku prevyšujúca 700 eur,“ doplnila Klenková.
Muža policajti predviedli na policajné oddelenie a podrobili ho dychovej skúške s výsledkom 0,86 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 1,79 promile. Polícia muža obvinila a po vykonaní potrebných procesných úkonov ho umiestnila do cely policajného zaistenia. Zároveň spracovala podnet na jeho väzobné stíhanie. „V tomto prípade bolo šťastie, že sa požiar nerozšíril ďalej a čerpacia stanica bola v čase požiaru prázdna a zatvorená, inak mohlo dôjsť k tragédii,“ dodala Klenková.