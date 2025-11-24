Polícia objasnila krádež kabelky 71-ročnej dôchodkyne v Maduniciach

TRNAVA/MADUNICE - Polícia objasnila minulotýždňovú krádež kabelky 71-ročnej dôchodkyne v obci Madunice (okres Hlohovec). Obvineniu zo zločinu krádeže čelí tínedžer. Stíhaný je väzobne. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
„Mladík mal minulý týždeň zobrať z košíka na bicykli, ktorý držala staršia žena, dámsku kabelku. Potom mal do ženy aj sotiť, na čo stratila rovnováhu a spadla aj s bicyklom na zem. Žena sa, našťastie, pri incidente nezranila,“ priblížila Antalová. Dôchodkyni vznikla škoda vo výške viac ako 100 eur.
Policajti sa začali prípadom ihneď intenzívne zaoberať. „Dôslednou operatívno-pátracou činnosťou sa kriminalistom podarilo osobu podozrivú zo skutku stotožniť a na základe súhlasu prokurátora bol mladík zadržaný,“ doplnila.
Vyšetrovateľ ho obvinil zo spáchania zločinu krádeže na chránenej osobe a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. „Sudca sa s návrhom stotožnil a mladíka poslal do väzby. V zmysle zákona môže za takýto skutok hroziť trest odňatia slobody na dva až osem rokov. Vzhľadom na to, že ide o mladistvú osobu, sa trest znižuje na polovicu,“ dodala Antalová.