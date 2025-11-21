NEUVERITEĽNÉ Ďalší útok na bankomat: Polícia je v pohotovosti, pokojné ticho na východe prerušil rachot!

KOŠICE - Polícia má v súčasnosti na práci ďalšiu sériu mysterióznych útokov na bankomaty. Po výbuchu v Stupave a ďalšími pred nimi je tu veľmi čerstvý útok na východe. Sídlisko Nad jazerom v Košiciach sa stalo dejiskom ďalšieho pravdepodobného lupiča. Policajné zložky po príchode na miesto objavili už pomerne z médií známu scénu.
Sčernetý a zničený bankomat na sídlisku Nad jazerom v Košiciach objavili policajti v piatok 21. novembra ráno. V nočných hodinách tam obyvatelia začuli rachot. Polícia po páchateľoch pátra.
Nasadili aj psa, aby páchateľa vypátral
"Dnes nadránom došlo na sídlisku Nad jazerom k poškodeniu bankomatu jednej z bánk," napísala košická polícia. "Policajti boli na mieste už pár minút po prijatí oznámenia. Do pátrania po páchateľovi či páchateľoch bol nasadený aj služobný pes. Okolie poškodeného bankomatu je zabezpečené. Momentálne prebiehajú potrebné procesné úkony – rešpektujte pokyny policajtov a nevstupujte do bezprostrednej blízkosti," dodali.
Ak by si niekto z obyvateľov v spomínanom čase, kedy sa presúval do práce a niečo si všimol, prípadne má iné relevantné informácie, je potrebné aby kontaktoval linku 158.