Poslanci zvolili troch nových členov Rady pre mediálne služby

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

BRATISLAVA - Novými členmi Rady pre mediálne služby (RpMS) sa stali Michal Dzurjanin, Pavel Chovanec a Rebeka Riabová. Rozhodli o tom v stredajšej voľbe poslanci Národnej rady (NR) SR. Výsledky volieb oznámili v pléne. Celkovo sa o tri miesta v rade uchádzali štyria kandidáti.

Členovia vlády nemajú hlasovať za nové sankcie a obmedzenia voči Rusku

RpMS je orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Vykonáva dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu, poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu.

Rada ma deväť členov. Volí a odvoláva ich parlament po verejnom vypočutí kandidátov. Mandát člena RpMS je šesťročný. Tú istú osobu možno za člena zvoliť najviac na dve funkčné obdobia.

Ilustračné foto
Lyžiari do 18 rokov musia nosiť prilbu: Zavádza sa nové pravidlo
Domáce
Poslanci schválili novelu zákona
Poslanci schválili novelu zákona o projekte Európskeho hlavného mesta kultúry
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Rozprava o hazardnej novele: Poslanci obmedzili čas na 12 hodín
Domáce
Pavol Gašpar avizuje metodiku
Pavol Gašpar avizuje metodiku na monitoring bezpečnostných rizík v médiách
Domáce

Ľubica Karvašová v EP o návrhu na zákaz dovozu ruského plynu a ropy do EÚ
Ľubica Karvašová v EP o návrhu na zákaz dovozu ruského plynu a ropy do EÚ
Správy
Branislav Ondruš v EP o návrhu na zákaz dovozu ruského plynu a ropy do EÚ
Branislav Ondruš v EP o návrhu na zákaz dovozu ruského plynu a ropy do EÚ
Správy
Martin Hojsík v EP o návrhu na zákaz dovozu ruského plynu a ropy do EÚ
Martin Hojsík v EP o návrhu na zákaz dovozu ruského plynu a ropy do EÚ
Správy

Minister zahraničných vecí
Dôležitým odkazom Clevelandskej dohody je podľa Blanára ochota k porozumeniu
Domáce
Ilustračné foto
Poslanci zvolili troch nových členov Rady pre mediálne služby
Domáce
Poslanci schválili novelu zákona
Poslanci schválili novelu zákona o projekte Európskeho hlavného mesta kultúry
Domáce
Dôležitá zmena pre lyžiarov: Prilba povinná do 18 rokov, poslanci schválili nové pravidlá
Dôležitá zmena pre lyžiarov: Prilba povinná do 18 rokov, poslanci schválili nové pravidlá
Regióny

Vladimir Solovjov
Šokujúce odhalenie: Putinov priateľ hovorí o sprisahaní! Tajný obchod medzi Trumpom a šéfom Kremľa
Zahraničné
Obrovská rodinná tragédia: Polročný
Obrovská rodinná tragédia: Polročný chlapček zomrel po povinnom očkovaní! Vakcína bola asi po záruke
Zahraničné
Lotyšsko plánuje od nemeckej
Lotyšsko na posilnenie pohraničnej obrany kupuje systém kladenia mín Skorpion 2
Zahraničné
Ilustračné foto
EÚ na pokraji dohody: Sankcie proti Rusku môžu prejsť, čaká sa na Fica
Zahraničné

Aktuálne FOTO vnútri! Jelly Roll
Šokujúca PREMENA známeho speváka: Schudol vyše 90 kíl!
Zahraniční prominenti
Možné je všetko!
Pocisková v najosobnejšom klipe PRVÝKRÁT ukázala deti: Syn sa podobá na Filipa a dcéra je celá Nela!
Domáci prominenti
Mama roka 2025
Nemohla uveriť vlastným ušiam: Ja a Mama roka? Svojimi slovami dojala celé publikum
Domáci prominenti
Ich vzťah rozpútal u
Ich vzťah rozpútal u Beckhamovcov VOJNU: 4 mesiace po rozchode sa dali opäť dokopy!
Zahraniční prominenti

POZOR na tieto nápoje:
POZOR na tieto nápoje: Pite ich s mierou, škodia mozgu
vysetrenie.sk
Mladí ľudia zomierajú na
Mladí ľudia zomierajú na infarkt častejšie: TIETO varovné signály často prehliadate! Porucha erekcie, chrápanie či únava?
Zaujímavosti
FOTO Vzácne zlaté dukáty, ktoré
Neuveriteľná príležitosť pre numizmatikov! Do dražby sa dostávajú unikátne zlaté dukáty: Kto si odnesie TIETO klenoty?
Zaujímavosti
Rybári neverili vlastným očiam:
Rybári neverili vlastným očiam: Z vody vytiahli obrovské monštrum, aké svet ešte nevidel! Prekonal všetky rekordy
Zaujímavosti

15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Myslíte si, že ovládate prvú pomoc? Tento KVÍZ preverí vaše vedomosti
Domáce
Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk

Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!
Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!
Fico tvrdo kritizuje stopku ruskému plynu: Je to šialený návrh! Pozrite sa, aký plyn kupuje Ukrajina, vyhlásil
Fico tvrdo kritizuje stopku ruskému plynu: Je to šialený návrh! Pozrite sa, aký plyn kupuje Ukrajina, vyhlásil
Vodiči sa konečne dočkali: Unikátna diaľnica v korunách stromov pozná termín otvorenia! (foto)
Vodiči sa konečne dočkali: Unikátna diaľnica v korunách stromov pozná termín otvorenia! (foto)
Banková skupina UniCredit Group smeruje k najlepšiemu roku v histórii: Rastie aj v Česku a na Slovensku
Banková skupina UniCredit Group smeruje k najlepšiemu roku v histórii: Rastie aj v Česku a na Slovensku

Škaredé zranenie v najhoršom možnom čase: Lyžiarska hviezda na tréningu vážne spadla
Škaredé zranenie v najhoršom možnom čase: Lyžiarska hviezda na tréningu vážne spadla
ZOH 2026 Miláno Cortina
FOTO Brutálna premena krásnej futbalistky: Dres vymenila za odvážny outfit
FOTO Brutálna premena krásnej futbalistky: Dres vymenila za odvážny outfit
Ženský futbal
Významná slovensko-poľská spolupráca: Druholigista oznámil svetu radostnú novinu
Významná slovensko-poľská spolupráca: Druholigista oznámil svetu radostnú novinu
MONACObet liga
Ani dvojgólové polčasové vedenie nestačilo: Žilinskí mladíci sa v UEFA Youth League výhry nedočkali
Ani dvojgólové polčasové vedenie nestačilo: Žilinskí mladíci sa v UEFA Youth League výhry nedočkali
Liga majstrov

Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Správy

Vzdelávanie pred koncom roka vám môže priniesť kariérny náskok
Vzdelávanie pred koncom roka vám môže priniesť kariérny náskok
Kurzy a štúdium
Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Motivácia a inšpirácia
Pozvali vás na pohovor? Toto si určite všímajte na spoločnosti, kde chcete pracovať
Pozvali vás na pohovor? Toto si určite všímajte na spoločnosti, kde chcete pracovať
Pracovný pohovor
Toto o sebe (ne)viete: Prečo poznanie svojich Gallup talentov zmení váš pracovný život
Toto o sebe (ne)viete: Prečo poznanie svojich Gallup talentov zmení váš pracovný život
Motivácia a produktivita

Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Rady a tipy
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Výber receptov

OpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AI
OpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AI
Umelá inteligencia
13 populárnych routerov na Slovensku má niekoľko závažných bezpečnostných slabín. Ak na tomto zozname uvidíš svoj, rýchlo ho aktualizuj!
13 populárnych routerov na Slovensku má niekoľko závažných bezpečnostných slabín. Ak na tomto zozname uvidíš svoj, rýchlo ho aktualizuj!
Bezpečnosť
WhatsApp práve dostal novú funkciu, ktorá ťa ochráni pred spamom a podvodmi. Mal by si ju zapnúť hneď teraz
WhatsApp práve dostal novú funkciu, ktorá ťa ochráni pred spamom a podvodmi. Mal by si ju zapnúť hneď teraz
Aplikácie a hry
Orange predstavuje vianočnú ponuku, ktorá spojí celú rodinu: Zákazníkov poteší aj tento darček
Orange predstavuje vianočnú ponuku, ktorá spojí celú rodinu: Zákazníkov poteší aj tento darček
Operátori

Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje

Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Dvor a záhrada
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty

Nie každý musí byť ten pravý: Prechodné vzťahy nás formujú, odhaľte spolu s nami, čo nám dávajú, hoci to tak zo začiatku nevyzerá
Partnerské vzťahy
Nie každý musí byť ten pravý: Prechodné vzťahy nás formujú, odhaľte spolu s nami, čo nám dávajú, hoci to tak zo začiatku nevyzerá
Vladimir Solovjov
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Putinov priateľ hovorí o sprisahaní! Tajný obchod medzi Trumpom a šéfom Kremľa
Obrovská rodinná tragédia: Polročný
Zahraničné
Obrovská rodinná tragédia: Polročný chlapček zomrel po povinnom očkovaní! Vakcína bola asi po záruke
Opitá a zdrogovaná matka
Zahraničné
Opitá a zdrogovaná matka sa o samovraždu nepokúsila prvýkrát: Pri nehode zomrela jej osemročná dcéra
Brusel mení pravidlá! Nové
Zahraničné
Brusel mení pravidlá! Nové podmienky na získanie vodičských preukazov: Pribudnú otázky, upravia sa aj ďalšie veci

