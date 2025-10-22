Poslanci zvolili troch nových členov Rady pre mediálne služby

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Novými členmi Rady pre mediálne služby (RpMS) sa stali Michal Dzurjanin, Pavel Chovanec a Rebeka Riabová. Rozhodli o tom v stredajšej voľbe poslanci Národnej rady (NR) SR. Výsledky volieb oznámili v pléne. Celkovo sa o tri miesta v rade uchádzali štyria kandidáti.
archívne video
Členovia vlády nemajú hlasovať za nové sankcie a obmedzenia voči Rusku (Zdroj: TASR/Martina Kriková)
RpMS je orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Vykonáva dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu, poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu.
Rada ma deväť členov. Volí a odvoláva ich parlament po verejnom vypočutí kandidátov. Mandát člena RpMS je šesťročný. Tú istú osobu možno za člena zvoliť najviac na dve funkčné obdobia.