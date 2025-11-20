Dokumenty odhalili: Úradníci počas vlád Matoviča, Hegera a Ódora žiadali mazať nepohodlné názory

Nekalé praktiky za minulých vlád Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora odhaľujú dokumenty, ktoré majú novinári k dispozícii. Podľa zverejnených informácií je zrejmé, že úradníci ministerstiev a iných štátnych inštitúcií v rokoch 2022-2023 žiadali spoločnosť Meta, aby mazala vybrané príspevky na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.
Dokumenty odhaľujú, že minulé vlády žiadali spoločnosť Meta o odstránenie 2 628 príspevkov. Podľa záznamov im ležala v žalúdku kritika LGBT tém, Ukrajiny, zelených politík, ale aj pandemických opatrení či negatívne komentáre o prijímaní nelegálnych migrantov. Najviac podnetov smerovalo na Facebook, sociálnu sieť, ktorú na Slovensku používa najviac ľudí.
Medzi inštitúciami, ktoré podľa dokumentov nahlasovali zverejnené statusy, videá je Ministerstvo zahraničných vecí, rezort obrany, rezort vnútra, ale aj samotný úrad vlády či polícia a Rada pre mediálne služby.
Mazanie sa týkalo konkrétneho okruhu tém
Na závažné informácie upozornil internetový portál Marker aj predseda vládnej strany Hlas Matúš Šutaj Eštok. „Predstavitelia vlády Eduarda Hegera aj Ľudovíta Ódora žiadali online platformy, ako je Facebook, aby príspevky, ktoré boli pre nich nepohodlné, blokovali, prípadne mazali a mazali aj celé účty,“ skonštatoval. Upozornil na to, že mazanie sa týkalo konkrétneho okruhu tém. Tvrdí, že nepohodlnými boli príspevky kritizujúce vtedajšiu vládu či liberálne postoje.
Podľa neho je na mieste audit Rady pre mediálne služby ako aj prehodnotenie fungovania Centra boja proti hybridným hrozbám. Je presvedčený, že bezpečnostnou agendou na Slovensku by sa mali zaoberať len špecialisti s najvyšším stupňom bezpečnostnej previerky. Považuje za dôležité zistiť, či štátne orgány skutočne zohrávali aktívnu rolu v nahlasovaní nepohodlných názorov technologickým platformám a ak áno, v akom rozsahu.
Celý čas išlo o odporúčania pre spoločnosť Meta
V reakcii na tieto tvrdenia bývalý premiér Ľudovít Ódor z Progresívneho Slovenska uviedol, že úradnícka vláda ani štátne orgány nemali nikdy možnosť rozhodnúť o zmazaní príspevkov na sociálnych sieťach. „Celý čas išlo len o odporúčania pre spoločnosť Meta, ktorá si zachovala právo rozhodnúť sa. Ak sa štátne orgány domnievali, že bol porušený zákon alebo pravidlá sociálnej siete, mohli poslať spoločnosti Meta návrh na odstránenie príspevku,“ povedal Ódor s tým, že išlo najmä o príspevky, ktoré šírili nenávisť alebo ohrozovali verejné zdravie.
Existencia pracovnej skupiny
Existenciu pracovnej skupiny, ktorá sa tejto agende venovala, však potvrdil bývalý predseda vlády Eduard Heger aj Rada pre mediálne služby vo svojich vyhláseniach. Obaja svorne tvrdia, že “nevhodné” príspevky vyberala pracovná skupina. Z doterajších informácií vieme, že jedným z odborníkov mal byť súčasný asistent poslanca NR SR za Progresívne Slovensko Jaroslava Spišiaka Dávid Púchovský a spomína sa aj bývalý poradca prezidentky Zuzany Čaputovej Jakub Goda.
„Rada pre mediálne služby bola určená ako kontaktný bod pre komunikáciu s platformami. Vyplýva jej to priamo z pôsobnosti určenej zákonom o mediálnych službách,“ povedala vedúca komunikačného odboru RpMS Lucia Michelčíková.
„Eskalovanie príspevkov bolo oficiálnou agendou, Rada pre mediálne služby ju pravidelne reportovala okrem iného aj v rámci výročných správ predkladaných na schválenie Národnej rade SR,“ tvrdí Michelčíková. RpMS bola podľa nej tiež prizvaná do medzirezortnej pracovnej skupiny k posilneniu právnej ochrany verejne činných osôb. „Na jej zasadnutí boli práve príspevky takéhoto charakteru uvádzané ako príklad potreby sprísnenia, respektíve vytvorenia príslušnej legislatívy,“ dodala. Rada pre mediálne služby deklarovala, že v prípade auditu, poskytne súčinnosť každému, kto o to požiada.