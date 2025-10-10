Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

Zasadala Rada pre mediálne služby: Uložila viacero sankcií televíziám a rádiám

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Rada pre mediálne služby (RpMS) uložila na svojom stredajšom (8. 10.) zasadnutí sankcie viacerým rádiám a televíziám. Dobrému rádiu odobrala aj viacero frekvencií. Informovala vedúca komunikačného odboru RpMS Lucia Michelčíková.

Dobrému rádiu uložila rada sankciu za to, že jej neposkytol na vyžiadanie štatistiku slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby za obdobie október až december 2024. Zároveň vysielateľovi programovej služby Dobrého rádia odňala aj niektoré frekvencie ako sankciu za to, že ich nevyužíval na účely, na ktoré mu boli pridelené. Sankciu tiež uložila poskytovateľovi hostingovej služby cas.sk (News and Media Holding, a. s.), Rádiu Slovensko, Rádiu WOW, TURBO TV, Life TV a TV8.

Viac o téme: SankcieRada pre mediálne služby
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Štát odpúšťa dlhy: Môžete
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!
openiazoch.sk
Britská vláda uvalila sankcie
Britská vláda uvalila sankcie na Irán: Podľa Londýna majú prijaté opatrenia obmedziť snahy Iránu o šírenie jadrových zbraní
Zahraničné
Európska únia opätovne uvalila sankcie na Irán pre jeho jadrový program
Zahraničné
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján.
Irán odmietol akékoľvek rokovania, ktoré by spôsobili ďalšie problémy
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovensko pozná novú Miss Universe 2025: V súťaži zabodovala táto kráska!
Slovensko pozná novú Miss Universe 2025: V súťaži zabodovala táto kráska!
Prominenti
Tomáš Taraba po rokovaní vlády
Tomáš Taraba po rokovaní vlády
Správy
Robert Fico po rokovaní vlády
Robert Fico po rokovaní vlády
Správy

Domáce správy

Zasadala Rada pre mediálne
Zasadala Rada pre mediálne služby: Uložila viacero sankcií televíziám a rádiám
Domáce
Kamil Šaško
Na Slovensku je dostatok vakcín pre každého, uviedol Šaško: Vyjadril sa aj k psychiatrickým stacionárom
Domáce
Prezident SR Peter Pellegrini
Predseda Ústavného súdu Fiačan chce vystúpiť v NR SR pre dlhodobo chýbajúceho sudcu
Domáce
Levice rozdelia dotácie aj v roku 2026: Radnica pripravuje rozpočet, aktívni obyvatelia môžu žiadať
Levice rozdelia dotácie aj v roku 2026: Radnica pripravuje rozpočet, aktívni obyvatelia môžu žiadať
Levice

Zahraničné

Slovensko má záujem o
Slovensko má záujem o organizáciu summitu Arraiolos v roku 2028, uviedol Pellegrini
Zahraničné
Pomoc pre farmárov? EÚ
Pomoc pre farmárov? EÚ ich po jarných mrazoch odškodní: Koho sa to týka?
Zahraničné
NATO začne svoje každoročné
NATO začne svoje každoročné cvičenie zamerané na jadrové zbrane
Zahraničné
V Lipeckej oblasti v
V Lipeckej oblasti v Rusku sa zrútila stíhačka MiG-31: Išlo o cvičný let
Zahraničné

Prominenti

Madelaine Petsch
Hollywoodska herečka nakrúcala na Slovensku: Strašidelné nemocnice a hororový zážitok s medveďmi!
Zahraniční prominenti
Viktoria Güllová, Miss Universe
Slovensko pozná novú Miss Universe 2025: V súťaži zabodovala táto kráska!
Domáci prominenti
Harry a Meghan zavítali
Harry a Meghan zavítali do spoločnosti: Priznali, že majú veľké obavy o svoje deti!
Zahraniční prominenti
FOTO Materstvo jej dáva zabrať!
Materstvo jej dáva zabrať! Slovenská speváčka prežíva ťažké obdobie: Cítim, že sa nemám na čo tešiť
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Najväčším neobývaným ostrovom sveta
Najväčším neobývaným ostrovom sveta je Devon: Podmienkami pripomína Mars
dromedar.sk
Mama otvorila list zo
Mama otvorila list zo školy a skoro spadla zo stoličky: To snáď nemyslia vážne! Za TOTO mám platiť?
Zaujímavosti
FOTO Muža pohryzol had do
Návšteva toalety sa premenila na HOROR! Muža pohryzol had do semenníkov: Krvavý boj v kúpeľni sa skončil smrťou
Zaujímavosti
Nový objav prepisuje to,
Nový objav prepisuje to, čo sme si mysleli o Mesiaci: V jeho vnútri sa skrýva niečo nečakané! TOTO nečakali ani vedci
Zaujímavosti

Dobré správy

ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj "čínsky cybertruck" (foto)
Kam sa oplatí investovať a na čo si dať pozor? Tu sú príležitosti a riziká pre zvyšok tohto roka!
Kam sa oplatí investovať a na čo si dať pozor? Tu sú príležitosti a riziká pre zvyšok tohto roka!

Šport

Fantastický slovenský súboj: Mihalíková narazila na Šramkovú, úžasný zápas plný zvratov
Fantastický slovenský súboj: Mihalíková narazila na Šramkovú, úžasný zápas plný zvratov
WTA
Lamine Yamal dostal nečakanú podporu od Mbappého: Nechajte ho na pokoji, je to 18-ročné dieťa
Lamine Yamal dostal nečakanú podporu od Mbappého: Nechajte ho na pokoji, je to 18-ročné dieťa
La Liga
VIDEO Cíger o divokej ére NHL: Keď som videl hráčov, čo do seba dávajú... Potom vás naháňali po ľade
VIDEO Cíger o divokej ére NHL: Keď som videl hráčov, čo do seba dávajú... Potom vás naháňali po ľade
Podcast Šampióni
Legenda Chicaga sa po návrate do NHL dočkala búrlivého privítania: Krásne slová Mariána Hossu
Legenda Chicaga sa po návrate do NHL dočkala búrlivého privítania: Krásne slová Mariána Hossu
NHL

Auto-moto

Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky

Kariéra a motivácia

Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Domáce
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Motivácia a inšpirácia
Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
KarieraInfo.sk
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Hľadám prácu

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Výber receptov
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov

Technológie

POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Bezpečnosť
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Filmy a seriály
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Android
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Samsung

Bývanie

Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany

Pre kutilov

Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Monarchia na hrane: Môže princ William zachrániť inštitúciu, ktorá prestáva dávať Britom zmysel?
Zahraničné celebrity
Monarchia na hrane: Môže princ William zachrániť inštitúciu, ktorá prestáva dávať Britom zmysel?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Otrasná hygiena, špina a
Domáce
Otrasná hygiena, špina a predaj potravín po záruke! TOTO odhalili kontroly obchodov, inšpektori naparili POKUTY
Opozičník Hlina zúri: Šéf
Domáce
Opozičník Hlina zúri: Šéf SIS opäť niečo vyviedol, toto medzinárodné gesto ho vraj môže stáť veľa
AKTUÁLNE Vláda schválila návrh
Domáce
AKTUÁLNE Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok s deficitom 4,1 percenta HDP
OSUDNÉ predchádzanie na Horehroní:
Domáce
OSUDNÉ predchádzanie na Horehroní: Šumiac je hore nohami, rodiny sú zdrvené! Ich SLOVÁ lámu srdce

Ďalšie zo Zoznamu