Zasadala Rada pre mediálne služby: Uložila viacero sankcií televíziám a rádiám

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Rada pre mediálne služby (RpMS) uložila na svojom stredajšom (8. 10.) zasadnutí sankcie viacerým rádiám a televíziám. Dobrému rádiu odobrala aj viacero frekvencií. Informovala vedúca komunikačného odboru RpMS Lucia Michelčíková.
Dobrému rádiu uložila rada sankciu za to, že jej neposkytol na vyžiadanie štatistiku slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby za obdobie október až december 2024. Zároveň vysielateľovi programovej služby Dobrého rádia odňala aj niektoré frekvencie ako sankciu za to, že ich nevyužíval na účely, na ktoré mu boli pridelené. Sankciu tiež uložila poskytovateľovi hostingovej služby cas.sk (News and Media Holding, a. s.), Rádiu Slovensko, Rádiu WOW, TURBO TV, Life TV a TV8.