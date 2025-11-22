Sobota22. november 2025, meniny má Cecília, zajtra Klement

Obmedzenie sociálnych sieti pre deti je už aj na Slovensku: Pellegrini povedal vekovú hranicu! Chce otvoriť tému

Prezident SR Peter Pellegrini. Zobraziť galériu (3)
Prezident SR Peter Pellegrini. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA – Čakajú nás obmedzenia? Mladá nastupujúca generácia život bez sociálnych sieti nepozná a mnohé dnešné deti vyrastajú doslova v dvoch svetoch – v tom reálnom a v tom, ktorý sa odohráva na sociálnych sieťach. S nárastom ich vplyvu sa však čoraz viac hovorí o tom, či je to pre ne vhodné. Austrália ako prvá urobila razantný krok, keď stanovila hranicu pre ich používanie na 16 rokov. Nie je však jediná, podobné úvahy sa rozbiehajú aj v iných krajinách, Slovensko nie je v tomto smere výnimkou.

Najnovšie otvoril tému obmedzenia sociálnych sietí prezident Peter Pellegrini, podľa ktorého je vzhľadom na reálne riziká pre deti čas otvoriť odbornú diskusiu o obmedzení prístupu detí na sociálne siete. „Aby sme podľa vzoru vyspelých štátov začali na vysokej odbornej diskutovať o možnom zákaze používania sociálnych sietí pre deti napríklad do 13 rokov, a povedzme do 15 rokov so súhlasom rodičov,“ uviedol.

„Videli ste, čo robí s mladými ľuďmi nová digitálna doba - koľko úzkostí im vytvárajú sociálne siete,“ upozornil. „Je to veľká téma, ale myslím si, že ak chceme ochrániť deti pred tým všetkým, čo ich devastuje, tak je to veľká výzva pre našu politickú scénu. Ja osobne som presvedčený, že by to bol správny krok,“ dodal prezident.

Austrália stanovila hranicu na 16 rokov

Pellegrini vyslovil myšlienku v čase, kedy celý svet sleduje prípad Austrálie, kde 10. decembra nadobudné platnosť nový prísny zákon týkajúci sa sociálnych sieti. Austrálčania minimálny vek stanovili na 16 rokov a týka sietí ako Facebook, Instagram, TikTok či streamovacej služby Twitch. Naopak, zákon sa nebude týkať webových stránok ako Pinterest, LegoPlay a WhatsApp.

Austrália však nie je jediná. Dánska vláda tento mesiac oznámila, že krajina zavedie minimálny vek 15 rokov pre prístup na sociálne siete. Rodičia však dostanú možnosť povoliť svojim deťom zaregistrovať sa na takýchto platformách od veku 13 rokov.

Zámerom tohto kroku je podľa dánskej vlády lepšie chrániť deti a mladých ľudí v digitálnom svete, v ktorom škodlivý obsah a komerčné záujmy priveľmi ovplyvňujú ich každodenný život a detstvo, uviedlo dánske ministerstvo digitalizácie. Deti by tak podľa neho mali dostať viac času na oddych, hranie a osobný rozvoj, kým si vytvoria profily na sieťach spájané s určitými rizikami. Stanoveniu vekovej hranice predchádzala dohoda ľavicových, pravicových a stredových strán v krajine. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa tieto plány naplnia a konkrétne ktorých sociálnych sietí sa budú týkať. Úmyslom je cieliť ich na najväčšie platformy.

Dánsko patrí medzi prvé krajiny EÚ, ktoré podnikajú kroky k obmedzeniu sociálnych médií pre deti. Kodaň v júli pri preberaní predsedníctva v Rade EÚ uviedla, že chce túto otázku presadzovať v celej Únii.

O potrebe obmedzenia sa hovorí aj v EÚ

Téma je horúca aj vo Francúzsku, kde tamojšia prokuratúra začala trestné vyšetrovanie sociálnej siete TikTok pre nedostatočnú ochranu duševného zdravia detí. Ide o prvý prípad, keď k trestnému stíhaniu viedla snaha ochrániť maloletých na sociálnych sieťach. Ide o reakciu na výsledky vyšetrovania parlamentnej komisie. Tá zároveň odporúča, aby deti mladšie ako 15 rokov vo Francúzsku mali úplne zakázané používanie sociálnych médií. Pre osoby vo veku od 15 do 18 rokov by platil nočný „digitálny zákaz vychádzania“ a medzi 22.00 h a 8.00 h by nemali prístup na sociálne siete.

Téma vekovej hranice pre prístup na sociálne siete sa rieši aj na pôde Európskej únie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v septembri počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku povedala, že mnohé krajiny Európskej únie „veria, že nastal čas na ‚vek digitálnej dospelosti‘ pre prístup k sociálnym médiám. A musím vám povedať, že ako matka siedmich detí a stará mama piatich detí nám rovnaký názor,“ dodala. Vo vystúpení po boku austrálskeho premiéra Anthonyho Albanesa tiež potvrdila plány na vytvorenie komisie EÚ, ktorá „posúdi, aké kroky majú zmysel na európskej úrovni“.

O obmedzení sa hovorí aj v Nemecku. Prieskum nemeckého Inštitútu pre hospodársky výskum (IFO) ukázal, že 85 percent dospelých v Nemecku je za obmedzenie prístupu k sociálnym médiám pre osoby do 16 rokov. Podľa DPA je prekvapujúce, že takýto krok tiež podporila polovica opýtaných vo veku 14 až 17 rokov a podporila by aj zákon podobný austrálskemu.

