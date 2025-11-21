Hnutie Slovensko obvinilo Fica: Premiér nezískal dokumenty o OZ Projekt Fórum legálne

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) podľa Hnutia Slovensko nezískal dokumenty o občianskom združení (OZ) Projekt Fórum legálnym spôsobom. V tejto súvislosti podá hnutie v piatok podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR. Tvrdí, že preverovanie dotácií združenia, ktoré je spojené s rodinou predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, realizoval Kriminálny úrad Finančnej správy (KÚFS) SR, no táto úloha nie je v kompetencii úradu. Informovali o tom poslanci Národnej rady SR za Hnutie Slovensko Igor Matovič a Roman Mikulec na piatkovej tlačovej konferencii.
Premiér dal podľa hnutia pokyn riaditeľovi finančnej správy (FS) Jozefovi Kissovi, aby OZ Projekt Fórum preveril. „Zoznamy boli spracované KÚFS a odstúpené riaditeľovi FS. Vzhľadom na to, že tieto informácie sa zneužili týmto spôsobom v rukách Roberta Fica, ktorý na ne nemal legálne žiadny nárok, napísali pracovníci KÚFS úradný záznam,“ tvrdí Mikulec. Úradný záznam, ktorý má hnutie k dispozícii, podľa poslanca zamestnanci úradu napísali aj s cieľom ochrany, pretože preverovanie dotácií nie je v kompetencii KÚFS. Matovič podotkol, že ho podpísalo päť ľudí.
VIDEO TK Hnutia Slovensko:
Podnet na GP plánuje hnutie v tejto súvislosti podať v piatok poobede. Vyzvalo orgány činné v trestnom konaní, aby v tejto súvislosti začali konať. „Rovnako tak vyzývam generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby začal konať, pretože toto sú rovnaké veci, aké boli v kauze Súmrak,“ zdôraznil Mikulec.
Premiér ešte koncom septembra informoval na tlačovej konferencii, že mama Šimečku mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje. Oznámil, že krížová kontrola zistila, že uvedené OZ Projekt Fórum na jeden projekt požiadalo o dotácie tri subjekty.
Marta Šimečková v septembri odmietla tvrdenia premiéra o tom, že by chceli v súvislosti s projektom Stredoeurópskeho fóra vylákať zo štátneho rozpočtu peniaze na svoje obohatenie sa. Pripustila, že v minulosti urobili aj množstvo chýb, deklaruje však, že nikdy sa nechceli pred zodpovednosťou za omyly skrývať.