Slovensko šokuje Európu! Európska komisia ho označila za najlepšie pri plnení rozpočtových pravidiel

BRATISLAVA - Európska komisia (EK) vyhodnotila Slovensko pri plnení pravidiel - rastu čistých výdavkov bez obrannej únikovej doložky - ako najlepšie v Európskej únii. Uviedlo to v utorok Ministerstvo financií (MF) SR, podľa ktorého je Slovenská republika v riadení verejných financií zodpovedná a schválený štátny rozpočet je plne v súlade s európskymi pravidlami.
„Európska komisia mimoriadnu pozornosť venuje takzvaným čistým výdavkom, a teda ju zaujíma najmä to, ako si úlohu plní vláda v oblastiach, ktoré vie ovplyvniť,“ uviedlo MF. Pri zarátaní obranných výdavkov sme sa podľa rezortu financií ocitli hneď za Lotyšskom, ktoré má však vyššie obranné výdavky ako Slovenská republika, ktorá ich stále drží maximálne na úrovni 2 % HDP. „Európska komisia pri svojich hodnoteniach rozpočtov priamo neprihliada na výšku deficitov, ktoré krajiny dosahujú, pretože tie sa skladajú aj z častí, ktoré národné vlády nevedia priamo ovplyvniť prijatými opatreniami,“ dodalo ministerstvo.
EK skonštatovala, že makroekonomický scenár v návrhu rozpočtového plánu je v súlade s prognózou. Slovensko spĺňa podľa komisie požiadavku článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 473/2013, keďže návrh rozpočtového plánu je založený na nezávisle vypracovaných makroekonomických prognózach.
Minister financií o stave verejných financií
„Od momentu, keď sme po bývalej vláde zdedili najhoršie verejné financie v celej Európskej únii, robíme všetko preto, aby sme tento stav zvrátili. Dnes vidíme, že naše zodpovedné riadenie verejných financií má zmysel a postupne Slovensko opäť staviame na nohy, čo nedávno potvrdili nielen ratingové agentúry, ale najnovšie aj hodnotenie zo strany Európskej komisie,“ povedal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Komisia v správe konštatuje, že návrh rozpočtového plánu Slovenska je v súlade s maximálnym rastom čistých výdavkov podľa odporúčania Rady s cieľom ukončiť procedúru nadmerného deficitu, pričom zohľadňuje flexibilitu národnej únikovej doložky. Rezort financií dodal, že po udržaní ratingov od medzinárodných agentúr Standard&Poor’s a Fitch Ratings a po úspešnom jesennom predaji štátnych dlhopisov s vysokým dopytom od investorov je hodnotenie rozpočtu od Európskej komisie ďalšia dobrá správa pre Slovenskú republiku.