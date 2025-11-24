Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 93-krát

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
ŽILINA - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 93-krát. Pätnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 44-krát. Zasahovali pri 28 dopravných nehodách a päť zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež jedno cvičenie.