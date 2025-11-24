Hasiči zasahovali v sobotu pri požiari prístavby rodinného domu v okrese Malacky

BRATISLAVA - Hasiči zasahovali v sobotu (22. 11.) pri požiari prístavby rodinného domu v obci Kuchyňa v okrese Malacky. Nikto sa nezranil. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ)- Bratislavský kraj o tom informoval na sociálnej sieti.
Požiar ohlásili po 13.00 h. „V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti boli požiarom zasiahnuté obvodové steny a strecha prístrešku. Zasahujúci hasiči súbežne s hasebnými prácami rozoberali strešnú konštrukciu a vyhľadávali skryté ohniská. Priestor bol po likvidácii požiaru odvetraný a skontrolovaný termokamerou,“ priblížili hasiči.
Ozrejmili, že predbežnou príčinou vzniku požiaru bola porucha na elektroinštalácii. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi prístavby priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 10.000 eur,“ podotkol HaZZ.