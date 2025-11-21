To myslí vážne?! Štátny tajomník rezortu obrany vyrazil všetkým dych: Celú Ukrajinu by dal Rusom

BRATISLAVA - Štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher (Smer-SD) si myslí, že pre Slovensko by bolo najlepšie, ak by sa Ukrajina ocitla pod kontrolou Ruska.
Melicher to vyhlásil v relácii Na telo plus v rámci debaty, ktorá sa týkala predstavenia mierového plánu pre Ukrajinu, ktorý predložil americký prezident Donald Trump.
Argumentoval tým, že takáto situácia by nám priniesla prístup k lacnejším energiám a vyššie tranzitné poplatky. „Pre Slovensko by bolo dobré, ak by bola Ukrajina v hraniciach, ktoré mala pred rokom 2014, ale kompletne pod ruským vplyvom, aby sme mali prístup k lacným energiám a dostávali tranzitné poplatky. To by bolo najlepšie pre Slovensko,“ povedal. Zdôraznil, že ide iba o jeho osobný názor.
Už počas debaty sa voči slovám štátneho tajomníka rezortu obrany ohradil jeho náprotivok, poslanec PS Tomáš Valášek, ktorý odkázal, že Ukrajina pod ruským vplyvom by bola bezpečnostným rizikom pre celý región vrátane Slovenska. Takýto scenár by podľa neho odradil investorov. „Myslíte si, že by nejaký investor pričuchol k Slovensku? Že by Volvo postavilo fabriku vo Valalikoch, keby boli pomaly na dostrel ruských zbraní?“ pýtal sa?
Išlo len od začiatok kritiky opozície. „Štátny tajomník obrany Melicher práve vyhlásil, že Ukrajina by mala byť kompletne pod ruským vplyvom, ako Bielorusko. De facto to znamená ruské vojenské základne a armádu na slovenských hraniciach. Neviem, či je tak nekonečne hlúpy, že mu to nedochádza, alebo je ruský agent a myslí to vážne,“ uviedol neskôr predseda PS Michal Šimečka.
Strana SaS zasa dnes vyzvala premiéra Roberta Fica, aby Melichera na najbližšom rokovaní okamžite odvolala. „Je neprijateľné a hanebné, aby vysoký predstaviteľ štátu verejne vyhlásil, že pre Slovensko by bolo „najlepšie“, keby bola Ukrajina úplne pod ruským vplyvom. Takéto slová sú priame spochybňovanie zahraničnopolitickej orientácie Slovenska, ktorá stojí na strane brániacej sa Ukrajiny. To, čo povedal štátny tajomník ministerstva obrany nie je len diplomatický prešľap, je to aj diskvalifikácia na post štátneho tajomníka členského štátu EÚ a NATO. Igor Melicher už ani nepredstiera, že je hlasnou trúbou ruskej propagandy,“ uviedol predseda Branislav Gröhling.
Slobodná a nezávislá Ukrajina je podľa nich kľúčovým bezpečnostným záujmom Slovenska. „Melicherove výroky reprezentujú mentálny svet strany Smer, pre ktorý je želanou predstavu kapitulácia Ukrajiny a prítomnosť Ruska na našich hraniciach. To je v príkrom rozpore so záujmami Slovenskej republiky, jej bezpečnosťou a záväzkami voči spojencom. Štátny tajomník rezortu obrany nemôže verejne obhajovať scenár, ktorý by znamenal ruské základne a jadrové zbrane na našej východnej hranici. Takéto vyjadrenia sú absurdné, nebezpečné a predstavujú bezpečnostné riziko,“ povedal za SaS Juraj Krúpa.