Piatok21. november 2025, meniny má Elvíra, zajtra Cecília

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla KALAMITA! Totálny dopravný KOLAPS: Havárie, uzavreté cesty a upchaté diaľnice

Ilustračný obrázok AKTUALIZUJEME
(Zdroj: Facebook/Ako sú na tom Horské priechody, Facebook/Polícia SR - Košický kraj, Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj, zjazdnost.sk)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
TASR

BRATISLAVA - Snehová kalamita k nám naozaj dorazila a paralyzovala viaceré úseky. Slovenské cesty zápasia s hustým snežením a zložitými jazdnými podmienkami. Na horských priechodoch a diaľniciach sa nachádza čerstvý sneh, vodiči hlásia skrížené kamióny a nehody, pričom meteorológovia vydali výstrahy druhého stupňa pre takmer celý Prešovský kraj. Situáciu sledujeme online.

Vaše tipy

Vaše tipy môžete poslať aj na e-mail tipy@topky.

MAPA Aktuálna zjazdnosť
MAPA Aktuálna zjazdnosť  (Zdroj: zjazdnost.sk)

11:48 Na výjazde z Kľušova smerom na Kobyly sa skrížili dva kamióny, jeden pruh je neprejazdný. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

11:40 Obyvatelia zvolenskej mestskej časti Kráľová hlásia 15 centimetrov napadnutého snehu, pričom stále sneží.

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: Facebook/ZVOLEN - fórum/Lubo L.)

11:28 Na ceste II/534 medzi Popradom a Starým Smokovcom sa tvoria snehové jazyky.

11:06 Horský priechod Čertovica v piatok pred poludním uzavreli pre všetky vozidlá. Dôvodom sú dopravné nehody a husté sneženie. Na sociálnej sieti o tom informovala Banskobystrická regionálna správa ciest.

10:59 Počasie robí problémy aj v železničnej doprave. "Os 7410 (Margecany 09:07 - Nálepkovo 09:56) bol odrieknutý v úseku Švedlár - Nálepkovo. Os 7413 (Nálepkovo 10:06 - Margecany 10:53) odrieknutý v úseku Nálepkovo - Švedlár," informovala ZSSK s tým, že za to môže nepriaznivé počasie. Mešká aj osobný vlak Os 7844 (Svit 09:43 Liptovský Mikuláš 10:31) zo stanice Liptovský Hrádok a to 35 minút. Meškania naberajú od rána aj Expresy.

10:48 V Košickom kraji intenzívne sneží v okrese Spišská Nová Ves a v časti Rožňavského okresu. Na cestách je kašovitá vrstva snehu, na zabezpečení zjazdnosti pracujú krajskí cestári. Informovala o tom hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná. Podľa aktuálnych informácií zo Správy ciest KSK sú v okresoch Michalovce a Trebišov cesty mokré, ale zjazdné. "V okrese Košice - okolie sú cesty mokré, ale zjazdné, rovnako tak aj všetky horské priechody. Výnimkou je Dobšinský kopec, kde je momentálne vylúčená doprava nad 3,5 tony," uviedla hovorkyňa.

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

10:27 Cesta medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom je pre skrížené kamióny ťažko prejazdná, upozorňuje dopravný servis. 

10:25 Na diaľnici D1 pri Levoči smerom na Poprad, na 351. kilometri, sa v pravom pruhu skrížil kamión. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

10:17 Cestu I/66 medzi Telgártom a Popradom, vrátane horského priechodu Vernár, hlásia vodiči ako neprejazdnú. "Horský priechod Vernár je úplne uzatvorený," informuje polícia. Prešovská polícia už hlási aj spomínané obmedzenia v doprave na diaľnici D1 obojsmerne v úseku Spišský Štvrtok - Poprad a na ceste I/77 v úsekoch Ruská Vôľa - Obručné a Nižné Ružbachy - Podolínec. 

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

10:14 Medzi Muráňom a Červenou Skalou sa skrížil kamión, cesta je dočasne neprejazdná. Upozorňuje na to Zelená vlna STVR s tým, vodiči môžu úsek obchádzať cez Heľpu.

10:05 Vodiči stále hlásia zasneženú diaľnicu D1 v smere od Liptovského Mikuláša na Poprad. "Medzi Popradom a Liptovským Mikulášom husto sneží, šmýka sa na diaľnici D1 aj na ceste I/18," informuje dopravný servis.

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: Facebook/Ako sú na tom Horské priechody/HumbleNarwhal4756)

10:02 Aktuálne sú cesty v Trenčianskom kraji prejazdné, informovala polícia. Upozorňuje však na nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré môžu výrazne ovplyvniť bezpečnosť na cestách. "Vzhľadom na sneženie v rôznych častiach kraja prosíme vodičov, aby jazdu prispôsobili aktuálnej situácii, zvýšili opatrnosť a dodržiavali dostatočný odstup medzi vozidlami. Majte vozidlo pripravené na zimné podmienky a rátajte s predĺženou brzdnou dráhou. Naši kolegovia sú v teréne, monitorujú situáciu a v prípade potreby sú pripravení pomôcť," uvádza trenčianska krajská polícia.

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

09:55 Fačkov - Kľak zvládnu vodiči už iba zo zimnými pneumatikami.

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: Facebook/Odťahová služba www.KREBES.sk volať 0918 918 918)

09:50 Do bieleho rána sa zobudili aj obyvatelia Smolníka v okrese Gelnica.

 
 

09:45 Snehovú nádielku hlási aj mesto Poprad. "Od 3. hodiny ráno nepretržite sneží a naše ulice sú zasypané bohatou snehovou nádielkou. Okolo 8:00 hod. už napadlo cca 13 cm snehu. Správa mestských komunikácií (SMK) je v plnom nasadení a pracuje v nepretržitej prevádzke. V teréne má 14 kusov techniky, vďaka ktorej zabezpečuje neustále odpratávanie snehu a udržiavanie prejazdnosti ciest. SMK vysypala už 75 ton soli a pokračuje v sypaní aj naďalej, aby boli cesty čo najbezpečnejšie," informuje mesto s tým, že ručné čistenie zastávok, schodov, lávok a priechodov vykonávajú pracovníci spoločnosti Brantner. Vyzýva na zvýšenú opatrnosť.

Galéria: Zasnežený Poprad

09:36 Od skorých piatkových ranných hodín treba na východnom Slovensku počítať so silným snežením, ktoré môže spôsobiť tvorbu snehových jazykov a závejov. "Druhostupňová výstraha platí pre väčšinu Prešovského kraja. Aktuálne je neprejazdný Chmeľovský kopec v okrese Svidník a horský priechod Branisko," informuje polícia. Vodičom odporúča zvážiť nutnosť cestovania, sledovať aktuálnu dopravnú situáciu a jazdiť mimoriadne opatrne.

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: Faceboo/Polícia SR - Prešovský kraj)

09:28 Cestu I/66 medzi Telgártom a Vernárom hlásili vodiči v piatok ráno ako neprejazdnú.

09:26 Vodiči hlásia cestu II/3201 medzi Smižanmi a Iliašovcami ako neupravenú a neprejazdnú.

09:23 Autá stoja na zasneženej ceste aj v úseku od Lokci smerom na Námestovo.

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: Facebook/Dopravný servis Orava/Vago Š.)

09:21 Pred Ťapešovom v okrese Námestovo sa z oboch strán šmýkajú nákladné autá, informujú vodiči na Dopravnom servise Orava. Podľa ich slov sa bez posypu pravdepodobne nepohnú. "Dajú sa obísť ale vytvárajú sa dlhé kolóny. Zdrženie viac ako 20 minút," upozorňuje vodič.

09:19 Vodiči hlásia pred Babínom prevrátený kamión mimo cesty.

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: Facebook/Dopravný servis Orava/Samuel S.)

09:15 Takto to aktuálne vyzerá na horských priechodoch Donovaly, Čertovica, Šturec, Kremnické Bane a Besník.

Galéria: Aktuálne horské priechody

09:12 Na novootvorenej rýchlostnej ceste R2 Kriváň - Mýtna hlásia aktuálne štyri dopravné nehody. Vodiči upozorňujú, že sa v zákrutách šmýka a je namrznuté.

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: Facebook/Ako sú na tom Horské priechody/Alojz K.)

09:06 Ak je na ceste súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, osobné autá a malé úžitkové vozidlá musia byť vybavené zimnými pneumatikami na všetkých kolesách. Väčšie vozidlá musia mať zimné pneumatiky aspoň na jednej hnacej náprave v období od 15. novembra do 31. marca, a to vtedy, ak sú na ceste takéto zimné podmienky. Zimné pneumatiky musia byť označené symbolom hory so snehovou vločkou alebo skratkami M+S, M.S či M&S. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

 
 

09:00 Medzi Lokcou a Babínom sa pokazil cestársky sypač. Upozorňuje na to Zelená vlna STVR s tým, že cesta je uzatvorená.

08:55 Košická krajská polícia upozorňuje na sneženie v okrescoh Spišská Nová Ves a Rožňava. "Na viacerých cestách je súvislá vrstva snehu, kašovitý povrch a slabšia viditeľnosť. Vozidlá sa pohybujú vo vyjazdených koľajach, mimo nich je povrch ešte šmykľavejší," varuje polícia a vyzýva vodičov, aby dodržiavali dostatočný odstup a prispôsobili rýchlosť skutočným podmienkam na ceste. "Rátajte s tým, že brzdná dráha je dlhšia," pripomína.

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

08:45 Do bieleho rána sa zobudili viaceré blasti Slovenska. Nasnežilo Liptovskom Mikuláši, v Liptovskom Jáne, v Kremnici, ale aj v Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici či na Podpoľaní. Lokálne nasnežilo už 10 cm nového snehu. 

 
 

Horské priechody sú zjazdné, vodiči ale hlásia problémy

Horské priechody na Slovensku sú v piatok ráno zjazdné. Povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Horský priechod Donovaly je pre husté sneženie uzavretý pre nákladné vozidlá nad desať metrov. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk. "Polícia je na mieste a kamióny odkláňa na HP Šturec, prípadne ostávajú na záchytnom parkovisku," informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. "V stúpaní na horský priechod Branisko smerom z Korytného blokujú jeden pruh odstavné kamióny, vozovka je zasnežená a šmykľavá," varuje Zelená vlna STVR.

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: zjazdnost.sk)

"Na horských priechodoch Besník, Čertovica, Oravská Lesná, Príslop, Cukmantel, Branisko, Donovaly, Vernár, Podspády, Súľová, Grajnár, Huty, Šturec, Látky - Prašivá, Vrchslatina, Zbojská a Klenov sa na vozovke nachádza čerstvý alebo kašovitý sneh hrúbky jeden až dva centimetre," priblížila SSC. Doplnila, že na severe môže byť znížená viditeľnosť na 100 metrov z dôvodu hustého sneženia. Čertovica v smere od Brezna hlásili v piatok ráno vodiči neupravenú cestu. "V stúpaní na jednej zo zákrut už je opretý kamión o zvodidlá, šmýka sa v tomto úseku. Opatrne na cestách," píše vodič na sociálnej sieti. Na mieste sa už má pohybovať odhŕňacie vozidlo.

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: Facebook/Ako sú na tom horské priechody/Tomáš T.M.)

Stojí sa kvôli zasneženej vozovke a uziaznutým kamiónom aj na Prednej hore. "Stojíme a niektorí až v zákrute, tak hlavne pomaly," upozorňuje vodička. Ťažšie prejazdné sú aj Huty, Príslop a Fačkov sú uzavreté pre vozidlá nad 12 metrov, Šútovce pre vozidlá nad 10 metrov.

Zasnežené diaľnice a nehody

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na D1 Levoča - Chminianska Nová Ves, R1 v okolí Banskej Bystrice, R2 Detva - Mýtna a R3 Trstená - Tvrdošín sa podľa SSC na vozovke nachádza čerstvý alebo kašovitý sneh hrúbky jeden až dva centimetre.

"Na diaľnici D1 pri Levoči smerom na Spišský Štvrtok sa zrazilo nákladné auto s cestárskym sypačom," upozornila v piatok ráno Zelená vlna STVR s tým, že blokovaný je jeden pruh. Jeden z vodičov hlási na diaľnici D1 medzi Popradom a Liptovským Mikulášom husté sneženie a šmýkajúce sa kamióny. Podľa dopravného servisu sa cez diaľnicu už presúva cestársky pluh.

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: Facebook/Ako sú na tom Horské priechody/Andrej M.)

Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Vozovky sú prevažne vlhké až mokré, vo vyšších polohách pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého snehu od jedného do dvoch centimetrov, ojedinele v okolí Banskej Bystrice a Starej Ľubovne od štyroch do piatich centimetrov. "Pred Levočou smerom zo Spišskej Novej Vsi sa skrížilo viacero kamiónov, úsek je ťažko prejazdný," varuje Zelená vlna STVR. 

"Chmeľovský kopec, medzi Lipníkmi a Giraltovcami, je pre husté sneženie nezjazdný pre nákladnú dopravu. Za Babínom smerom na Príslop sa skrížil kamión, prejdete striedavo," upozorňuje dopravný servis. "Cesta medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom je zasnežená a ťažko zjazdná," varuje ďalej Zelená vlna s tým, že vodiči musia počítať so zdržaním.

Varovanie meteorológov

V piatok môže počas celého dňa na strednom a východnom Slovensku snežiť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa pre takmer celý Prešovský kraj a okresy Gelnica, Košice - okolie, Rožňava a Spišská Nová Ves. „Očakáva sa výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 35 až 40 centimetrov nového snehu. Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ skonštatovali meteorológovia. Výstrahu prvého stupňa pred snežením vydali pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Košice mesto, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín.

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: SHMÚ)

SHMÚ ďalej upozorňuje na výskyt snehových jazykov a závejov, a to v celom Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji a okresoch Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Platia tam výstrahy prvého aj druhého stupňa.

Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Zobraziť galériu (33)
 (Zdroj: SHMÚ)

Silný vietor priemernej rýchlosti 45 kilometrov za hodinu očakáva SHMÚ v okresoch Košice mesto, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava a Trebišov. Silný vietor na horách sa môže v piatok vyskytnúť v okresoch Dolný Kubín, Martin, Ružomberok a Žilina. Aj v týchto okresoch platí výstraha prvého stupňa.

Viac o téme: KalamitaPočasieSneženieSituácia na cestách
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

undefined
Pripravte sa na sneženie! Platia výstrahy pred snehom, tvoriť sa môžu aj záveje
Domáce
Horskí záchranári varujú pred
Horskí záchranári varujú pred silným snežením: Upozorňujú aj na tvorbu snehových závejov
Domáce
FOTO POTVRDENÉ: Už sa to
POTVRDENÉ: Už sa to na nás valí, Slovensko zasiahne prvá snehová KALAMITA a biela smršť, sledujte radar!
Domáce
Tragická bilancia: Povodne a
Tragická bilancia: Povodne a zosuvy si vo Vietname vyžiadali najmenej 15 obetí
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Krajčírová má OBAVY o svoju dcérku: Z čoho? Pubertiačku sa snaží chrániť!
Krajčírová má OBAVY o svoju dcérku: Z čoho? Pubertiačku sa snaží chrániť!
Prominenti
Obnova delostreleckej bašty na Trenčianskom hrade
Obnova delostreleckej bašty na Trenčianskom hrade
Správy
Verejné priznanie Zuzany Smatanovej: Pre toto nebola v detstve na dovolenke...
Verejné priznanie Zuzany Smatanovej: Pre toto nebola v detstve na dovolenke...
Prominenti

Domáce správy

Jana Vaľová zostáva v
Jana Vaľová zostáva v Smere, bude tam naďalej pôsobiť
Domáce
To myslí vážne?! Štátny
To myslí vážne?! Štátny tajomník rezortu obrany vyrazil všetkým dych: Celú Ukrajinu by dal Rusom
Domáce
AKTUALIZUJEME Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla KALAMITA! Totálny dopravný KOLAPS: Havárie, uzavreté cesty a upchaté diaľnice
Domáce
Rozsiahly požiar v Bojnej: V noci horel rodinný dom aj altánok, škoda až 100-tisíc eur
Rozsiahly požiar v Bojnej: V noci horel rodinný dom aj altánok, škoda až 100-tisíc eur
Nitra

Zahraničné

MIMORIADNE Európska komisia začala
MIMORIADNE Európska komisia začala konanie proti Slovensku
Zahraničné
Desivé úmrtia detí: Sirup
Desivé úmrtia detí: Sirup proti kašľu obsahoval toxickú chemikáliu! Výrobca skončil vo väzbe
Zahraničné
Hrôza v kanadskej divočine:
Hrôza v kanadskej divočine: Medveď zaútočil na školákov! Hlásia 11 zranených, dvaja bojujú o život
Zahraničné
Tragický výbuch v továrni
Tragický výbuch v továrni na lepidlo: Vyžiadal si najmenej 15 obetí
Zahraničné

Prominenti

Pras Michél
ŠOK vo svete hudby: Spevák z legendárnej skupiny ide na 14 rokov do basy!
Zahraniční prominenti
Verejné priznanie Zuzany Smatanovej:
Verejné priznanie Zuzany Smatanovej: Pre TOTO nebola v detstve na dovolenke...
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Kde sa princezná Diana
Princezná Diana má novú voskovú figurínu: Oblečená je v ikonických šatách!
Zahraniční prominenti
Spencer Lofranco vo filme
Šokujúca SMRŤ iba 33-ročného herca: Príčinu vyšetruje POLÍCIA!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

TOTO vám vyrazí dych:
TOTO vám vyrazí dych: Vedci odhalili 5 vecí, o ktorých takmer NIKDY nesnívame! Uhádnete, ktoré tam patria?
Zaujímavosti
Adolf Hitler
Hitlerove temné tajomstvá ODHALENÉ: Bol SEXUÁLNE paralyzovaný a stále PANIC! Mohla viesť jeho frustrácia ku genocíde?
Zaujímavosti
Zázračná MODRÁ TABLETKA nemusí
Zázračná MODRÁ TABLETKA nemusí pomôcť už len pánom! Vedci prišli s prekvapivým objavom: Siahnete po nej aj pri TOMTO
Zaujímavosti
Poklady pre črevá, krv
Poklady pre črevá, krv aj imunitu: Toto jedzte teraz na jeseň!
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Bratislavu a Košice opäť spája letecká linka: Prvý let priniesol prekvapivé čísla! Ako často sa bude lietať? (foto)
Bratislavu a Košice opäť spája letecká linka: Prvý let priniesol prekvapivé čísla! Ako často sa bude lietať? (foto)
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
Budeme si automaticky sporiť na dôchodok aj v treťom pilieri? Európska komisia navrhuje zmeny pre celú úniu!
Budeme si automaticky sporiť na dôchodok aj v treťom pilieri? Európska komisia navrhuje zmeny pre celú úniu!

Varenie a recepty

Vianočné čokoládové trubičky. Sú tak dobré, že ich budete robiť aj po sviatkoch.
Vianočné čokoládové trubičky. Sú tak dobré, že ich budete robiť aj po sviatkoch.
Jesenné dobroty z jabĺk a orechov. Pripravte si dezerty, ktoré urobia aj z obyčajného dňa sviatok.
Jesenné dobroty z jabĺk a orechov. Pripravte si dezerty, ktoré urobia aj z obyčajného dňa sviatok.
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Rady a tipy
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Rady a tipy

Šport

Veľmi zlé správy z tábora Gutovej-Behramiovej: Ak sa tieto informácie potvrdia, hrozí jej koniec kariéry
Veľmi zlé správy z tábora Gutovej-Behramiovej: Ak sa tieto informácie potvrdia, hrozí jej koniec kariéry
Lyžovanie
VIDEO Ovečkin bleskovo potrestal vylúčenie Slafkovského, Montreal schytal doma osemgólový prídel
VIDEO Ovečkin bleskovo potrestal vylúčenie Slafkovského, Montreal schytal doma osemgólový prídel
NHL
Futbalový reprezentant prišiel o zápasy národného tímu: Za všetko mohli vyprané nohavice!
Futbalový reprezentant prišiel o zápasy národného tímu: Za všetko mohli vyprané nohavice!
Reprezentácia
Keď sú peniaze dôležitejšie ako góly: Barcelona mala na Lewandowského šokujúcu prosbu
Keď sú peniaze dôležitejšie ako góly: Barcelona mala na Lewandowského šokujúcu prosbu
La Liga

Auto-moto

TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Doprava

Kariéra a motivácia

Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Dovolenka a Choroba
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Prostredie práce
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Prostredie práce
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Najväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičia
Najväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičia
Bezpečnosť
Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!
Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!
Sponzorovaný obsah
Najslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábať
Najslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábať
Správy
Netflix sa pred koncom novembra zbláznil. Chystá nálož filmov a seriálov, ktoré stoja za pozretie
Netflix sa pred koncom novembra zbláznil. Chystá nálož filmov a seriálov, ktoré stoja za pozretie
Filmy a seriály

Bývanie

Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu

Pre kutilov

Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Matky v monarchii: Materstvo pod dohľadom celého sveta znamená tlak aj obete, čo všetko to stálo Kate?
Zahraničné celebrity
Matky v monarchii: Materstvo pod dohľadom celého sveta znamená tlak aj obete, čo všetko to stálo Kate?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
To myslí vážne?! Štátny
Domáce
To myslí vážne?! Štátny tajomník rezortu obrany vyrazil všetkým dych: Celú Ukrajinu by dal Rusom
Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Domáce
Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla KALAMITA! Totálny dopravný KOLAPS: Havárie, uzavreté cesty a upchaté diaľnice
MIMORIADNE Európska komisia začala
Zahraničné
MIMORIADNE Európska komisia začala konanie proti Slovensku
Desivé úmrtia detí: Sirup
Zahraničné
Desivé úmrtia detí: Sirup proti kašľu obsahoval toxickú chemikáliu! Výrobca skončil vo väzbe

Ďalšie zo Zoznamu