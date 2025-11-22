MIMORIADNE Snehová kalamita POKRAČUJE! Bez elektriny zostali tisíce domácností, dopravu komplikujú snehové jazyky

BRATISLAVA – Snehová kalamita, ktorá v piatok spôsobila rozsiahle dopravné problémy, pokračuje aj v sobotu. Najmä východné a severné regióny hlásia snehové jazyky, záveje, uzavreté horské priechody a nebezpečne zníženú dohľadnosť. Pridali sa aj výpadky elektriny – bez prúdu zostali tisíce domácností. Situáciu sledujeme ONLINE.
Vaše tipy môžete poslať aj na e-mail tipy@topky.
11:50 Nepriaznivé počasie so silným snežením a vetrom spôsobilo výpadky v distribúcii elektriny na viacerých miestach. Východoslovenská distribučná (VSD) v sobotu dopoludnia evidovala prerušenie distribúcie elektriny do približne 7 800 odberných miest. Informovala o tom hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová.
„Najviac zasiahnuté sú aktuálne obce a ich časti - Smolník, Markušovce, Veľký Folkmar, Kojšov, Nálepkovo, Okrúhle, Sulín, Jaklovce, Dobrá, Matejovce nad Hornádom, Úhorná, Vyšná Sitnica, Margecany, Čabalovce, Remeniny, Nižný Tvarožec, Brusnica, Henclová, Ruská Poruba, Hrišovce, Jasenovce a Palota,“ uviedla hovorkyňa.
Príčinou výpadkov je podľa spoločnosti najmä ťažký mokrý sneh na stromoch a porastoch, ktoré sa pod jeho váhou lámu a ktoré vietor rozmetáva aj na elektrické vedenia. „Sú poškodené vodiče, konzoly, podperné izolátory. Stromy strhli aj samotné podperné body (stĺpy), spôsobili skrat na elektroenergetickom zariadení, boli tiež pretavené VN poistky,“ priblížila hovorkyňa.
11:10 Na horách pripadlo desať až 30 centimetrov nového snehu, najmenej je ho na západe, najviac vo východných a centrálnych pohoriach. Vo vysokých polohách Tatier a Nízkych Tatier v sobotu platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
10:45 Polícia Košického kraja hlási, že nepriaznivé počasie komplikuje dopravu v celom regióne. Vodiči musia počítať so zasneženými úsekmi, kašovitým snehom aj silným bočným vetrom. V Košiciach sú hlavné ťahy zjazdné a odhrnuté, no sídliskové ulice ostávajú miestami zasnežené. Zjazdná je aj cesta na Jahodnú či Prešovská cesta. V okrese Košice-okolie sú cesty I. triedy priebežne udržiavané, policajné hliadky monitorujú úsek Dvorníky Včeláre – Jablonov a upozorňujú na povinnosť odplachtovať prázdne nákladné vozidlá pre silný vietor.
10:20 Medzi Moldavou nad Bodvou a horským priechodom Soroška fúka podľa Zelenej vlny silný nárazový vietor. Jedna plachtová dodávka už skončila mimo cesty, ostatné prázdne kamióny a plachtové dodávky polícia na tento úsek momentálne nepúšťa.
09:00 Na východnom i strednom Slovensku má viacero vlakových spojov výrazné meškanie, informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na webe oznamujúcom mimoriadne udalosti.
Vyše 140 minút mešká rýchlik, ktorý mal odchádzať z Košíc do Bratislavy o 05.35 h, takmer 40 minútové zdržanie má v stanici Poprad-Tatry expres, ktorý mal doraziť o 09.33 h zo Žiliny do Košíc, vyše 50 minútové zdržanie nabral osobný vlak s odchodom 07.19 h z Košíc s plánovaným príchodom do Svitu o 09.27 h. Hodinu mešká tiež osobný vlak, ktorý mal zo stanice Šahy doraziť do Zvolena o 08.21 h. Od 07.50 h prerušili dopravu v úseku Dobrá Niva - Zvolen, dôvodom je spadnutý strom na trati.
08:45 Vo viacerých okresoch Slovenska treba v sobotu počítať so snehovými jazykmi a závejmi. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy. Pre okresy Poprad, Prešov, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov nad Topľou, Spišská Nová Ves a Gelnica vydali meteorológovia druhý stupeň výstrahy s platnosťou do obeda.
Následne bude pre tieto okresy platiť výstraha prvého stupňa. Tá platí počas celej soboty aj vo všetkých okresoch Žilinského kraja a v zvyšných okresoch Prešovského kraja, ako aj v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Rožňava. Od obeda sa k nim pridajú aj okresy Košice mesto a Košice okolie.
08:30 Medzi Hriadkami a Horovcami sa dodávka zošmykla mimo cestu, aktuálne ju vyťahujú. Medzi Dargovom a Bačkovom havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. V Prešove Pod Kalváriou smerom na Levočskú sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Informuje o tom Zelená vlna. Na trase Margecany - Žipov - Prešov-Cemjata upozorňuje na zasneženú vozovku a miestami aj popadané stromy.
Dopravu na mnohých miestach komplikuje sneženie i snehové jazyky
Dopravu na mnohých miestach najmä východného Slovenska komplikuje v sobotu sneženie aj tvorba snehových jazykov a závejov. „Znížená dohľadnosť do 50 m z dôvodu silného sneženia je v lokalite Záborské a do 100 m v lokalitách Prešov, Veľký Šariš, Malý Šariš, Svinia, Humenné, Petrovany, Budimír, Široké, Šibenik, Jablonov, Spišský Hrhov, Fričovce a Korytné,“ spresňujú cestári na webe zjazdnost.sk.
V rannej súhrnnej správe tiež uvádzajú, že na horskom priechode Zbojská je poľadovica, na ceste I/66 medzi Telgártom a Besníkom sa vytvárajú snehové jazyky.
Horské priechody Donovaly, Príslop i Vernár sú uzatvorené pre nákladnú dopravu, rovnako úseky ciest Dobšiná - Dobšinská ľadová jaskyňa a Muráň - Červená skala.
V aktuálnej výstrahe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) platí počas soboty varovanie pred tvorbou snehových jazykov a závejov pre celé severné a východné Slovensko s výnimkou krajného juhovýchodu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%