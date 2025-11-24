Pondelok24. november 2025, meniny má Emília, zajtra Katarína

Pravidlá cestnej premávky čaká ZMENA: Chodci získajú väčšiu ochranu, vodičom pribudnú nové povinnosti!

BRATISLAVA – Slovensko čaká jedna z najväčších zmien v pravidlách cestnej premávky za posledné roky. Ministerstvo vnútra presadzuje úpravu, ktorá okerm iného zásadným spôsobom mení postavenie chodcov na priechodoch a sprísňuje povinnosti pre vodičov. Novelu vláda schválila a ak prejde parlamentom, platiť začne v máji 2026.

Cieľom úprav je posilniť ochranu chodcov – skupiny, ktorá patrí medzi najzraniteľnejších účastníkov premávky. Ministerstvo poukazuje na to, že Slovensko je jednou z mála európskych krajín, kde vodič nemá povinnosť reagovať už v momente, keď chodec dá najavo zámer vstúpiť na priechod. Teraz sa to má zmeniť.

Po novom nebude mať chodec prednosť len v okamihu, keď sa už nachádza na priechode. Prednosť mu vznikne aj vtedy, keď je zjavné, že sa chystá prejsť. Môže to byť zastavenie pri okraji chodníka, pohľad do premávky alebo krok smerom k vozovke. Vodič bude musieť rýchlosť znížiť a byť pripravený zastaviť – a to ešte skôr, než chodec reálne vstúpi na cestu.

Zároveň však platí, že chodec nesmie vstúpiť na priechod náhle, bez ohľadu na vzdialenosť a rýchlosť auta, a musí sa sám presvedčiť, že je to bezpečné.

Vodiči budú musieť spomaliť už pri približovaní sa k priechodu

Dôležitým prvkom novej úpravy je aj to, že vodiči sa budú musieť k priechodom približovať pomalšie. Zákon počíta s povinnosťou znížiť rýchlosť tak, aby vodič dokázal včas zareagovať na situáciu pred priechodom a v prípade potreby úplne zastaviť. Ministerstvo upozorňuje, že mnohé nehody nevznikajú preto, že by chodec „skočil“ do cesty, ale preto, že vodič situáciu vyhodnotí neskoro alebo sa ku priechodu približuje príliš rýchlo.

Električky zostávajú výnimkou

Vzťah medzi električkami a chodcami sa nemení – električka bude mať prednosť tak ako doteraz. Novela sa sústreďuje najmä na úpravu pravidiel medzi chodcami a vodičmi motorových vozidiel.

Dôvodová správa upozorňuje aj na nepriaznivé štatistiky. Len v roku 2024 sa na slovenských cestách stalo 974 nehôd, pri ktorých boli účastníkmi chodci. Takmer 400 z nich sa odohralo priamo na priechodoch alebo v ich blízkosti. Až tri štvrtiny nehôd spôsobili vodiči motorových vozidiel. Mimoriadne alarmujúce je, že takmer každý štvrtý chodec, ktorý pri dopravnej nehode zahynul, zomrel práve na priechode alebo v jeho okolí.

Podľa ministerstva majú nové pravidlá pomôcť znížiť počet kolízií, ktoré často vznikajú kvôli nepozornosti, nesprávnemu odhadu vzdialenosti alebo nerozhodnosti vodičov pri príchode k priechodu. Tým, že vodiči budú musieť spomaliť skôr a reagovať už na úmysel chodca, má byť prechod cez cestu plynulejší a bezpečnejší.

